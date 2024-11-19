Зеленский заявил, что Московской церкви больше не место в Украине

Владимир Зеленский заявил, что время Московской церкви в Украине завершилось. Он также подчеркнул важность сотрудничества государства с другими религиозными организациями.

Президент Украины во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что Украина продолжает поддерживать диалог с религиозными организациями, однако не намерена вести сотрудничество с Московской церковью. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на трансляцию Верховной Рады.

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Что сказал Зеленский по вопросу Московской церкви

Президент отметил, что в Украине сохраняется светский характер государственных институтов, и этот принцип позволяет развивать партнерство между государством и церковью, а также с другими религиозными сообществами.

Зеленский добавил, что важным элементом сотрудничества является Совет церквей и религиозных организаций, который выступает важной платформой для диалога между государством и религиозными институтами. Он отметил, что благодаря такому сотрудничеству можно находить модели, которые будут способствовать укреплению духовной независимости Украины, а также социальной поддержке в пределах государства.

Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, – закончилось,

– добавил Зеленский.

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