УПЦ МП потеряла еще одно помещение под церковь во Львове

Львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды со Свято-Троицким приходом УПЦ МП. Сообщается, что до этого община арендовала помещение около 20 лет.

Детальнее об этом рассказал директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. По его словам, на помещении храма появилось ответное сообщение о прекращении богослужений.

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Предприниматель расторг договор об аренде 5 апреля

Свято-Троицкий приход УПЦ МП около 20 лет арендовал первый этаж здания на улице Антоновича, 100. Там сделали Церковь святой Троицы.

5 апреля владелица помещения, львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды с обществом УПЦ МП. Как отметил Евгений Бойко, на входе в храм появилось соответствующее объявление.



Объявления о прекращении богослужения УПЦ МП в одной из церквей Львова / Фото Zaxid.net



Помещение, арендованное УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net

Сейчас такая ситуация в обществе, такова вражда с происходящим, поэтому я предпочитаю расторгнуть договор аренды. Помещение опечатано,

– объяснила предпринимательница Дунаева.

Предприниматель Инга Дунаева приобрела 7-этажное здание цеха бывшего завода "Кинескоп" на аукционе в Фонде государственного имущества в 2002 году. После того как владелица демонтировала практически все этажи, она сдала первый в аренду под храм УПЦ МП.

Заметим, что в августе 2019 начали надстраивать новые этажи над храмом. Сейчас на втором этаже живут переселенцы и работает детско-юношеская школа.

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