УПЦ МП потеряла еще одно помещение под церковь во Львове
Источник:Zaxid.net
Львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды со Свято-Троицким приходом УПЦ МП. Сообщается, что до этого община арендовала помещение около 20 лет.
Детальнее об этом рассказал директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. По его словам, на помещении храма появилось ответное сообщение о прекращении богослужений.
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Предприниматель расторг договор об аренде 5 апреля
Свято-Троицкий приход УПЦ МП около 20 лет арендовал первый этаж здания на улице Антоновича, 100. Там сделали Церковь святой Троицы.
5 апреля владелица помещения, львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды с обществом УПЦ МП. Как отметил Евгений Бойко, на входе в храм появилось соответствующее объявление.
Объявления о прекращении богослужения УПЦ МП в одной из церквей Львова / Фото Zaxid.net
Помещение, арендованное УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net
Сейчас такая ситуация в обществе, такова вражда с происходящим, поэтому я предпочитаю расторгнуть договор аренды. Помещение опечатано,
– объяснила предпринимательница Дунаева.
Заметим, что в августе 2019 начали надстраивать новые этажи над храмом. Сейчас на втором этаже живут переселенцы и работает детско-юношеская школа.
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Один из соборов Львова переходит в ПЦУ
- В Свято-Георгиевском Кафедральном соборе Львова 5 апреля собрались прихожане. Они пришли, чтобы проголосовать за переход храма УПЦ МП в ПЦУ.
- Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. "Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", – отметил Козицкий.
- В обед у святыни собрались поклонники и противники перехода от УПЦ МП. Некоторые люди держали плакаты с надписью: "Русской церкви не место в Украине". Ситуация была достаточно напряженной.