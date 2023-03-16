В Ростове горело управление ФСБ: в ОП остроумно отреагировали

В Ростове-на-Дону 16 марта прогремел мощный взрыв в Пограничном управлении ФСБ. На месте инцидента вспыхнул пожар. В Офисе Президента заявили, что с удовольствием наблюдают.

В России продолжается сезон пожаров. Ростовская область – в эпицентре взрывов. Туда регулярно наведывается "хлопок". Кроме того, 16 марта эпически вспыхнуло здание Пограничного управления ФСБ в Ростовской области.

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Михаил Подоляк отметил, что в России происходит переход к большому внутреннему конфликту. Украина – не вмешивается. В то же время наблюдать – интересно.

Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в России, в частности, в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода России к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает,

– говорится в сообщении.

Взрыв в Ростове-на-Дону

Здание пограничного управления ФСБ в Ростовской области загорелось 16 марта. Сначала раздался взрыв. Он был настолько сильным, что очевидцы рассказывают: крыша фактически поднялась, а окна – вылетели. Официальная версия власти – "короткое замыкание" электропроводки.

В то же время, местные жители не верят в это. Они напуганы и истерят в соцсетях.