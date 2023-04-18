Россияне сбросили авиабомбу на приграничное село в Черниговской области
Источник:ОК "Север"
Россия сбросила управляемую авиабомбу на приграничное село Тимоновичи Черниговской области. Оккупанты целенаправленно атакуют Украину этими бомбами.
Россияне бьют ими дистанционно. Военные оперативного командования "Север" объяснили, что враги сбросили бомбу ориентировочно в 10:30 18 апреля.
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Что известно об атаке россиян
Около 10:30 (18 апреля – 24 Канал) зафиксирован 1 приход, вероятно УАБ (управляемая авиационная бомба – 24 Канал), выпущенный из самолета врага СУ-35, в район населенного пункта Тимоновичи,
– объяснили военные.
По данным бойцов, информация о погибших среди местных жителей не поступала.
Кроме того, россияне до 12:00 18 апреля уже трижды атаковали приграничные территории Сумской и Черниговской областей из разных видов вооружения. В частности, зафиксировали:
- 5 приходов, вероятно из миномета калибра 120 миллиметров, в районе населенного пункта Кореньок;
- 6 приходов, вероятно, из миномета калибра 82 миллиметров, в районе населенного пункта Бояро-Лежачи.
Следует отметить, что данных о погибших среди местных жителей или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.
Россияне атакуют управляемыми авиационными бомбами: основное
- Россия атакует Украину управляемыми авиационными бомбами. Это высокоточное оружие, имеющее аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.
- Под угрозой атак россиян могут находиться приграничные и прифронтовые районы, включая Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.
- Эти бомбы россияне сбрасывают, не входя в зону поражения нашей ПВО. Поэтому бороться с ними сложно – проще и логичнее уничтожать их носитель – самолеты Су-34, Су-35 или другие.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что противостоять управляемым авиационным бомбам из наземных могут системы PATRIOT, SAMP-T, а лучше всего – самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+. Также Украина надеется на Миг-29. Подробнее об этом – читайте здесь.