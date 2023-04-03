Враг отказался от использования управляемых авиационных бомб: в ОК "Юг" назвали причину

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Украины, запуская воздушные цели разного типа. В частности, до недавнего времени – управляемые авиационные бомбы. В оперативном командовании "Юг" ответили, с чем может быть связан отказ России от этого типа вооружения.

В понедельник, 3 апреля, можно констатировать, что захватчики перестали применять управляемые авиационные бомбы. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал. Также она сказала, надолго ли такое условное "затишье".

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Погода нам помогает

Следует сказать, что у врага на вооружении есть немало такого вооружения. В большинстве своем его используют для поражения цели в радиусе от 10 до 20 километров. Вместе с тем, очевидно, что прекращение использования управляемых авиационных бомб связано с ухудшением погодных условий.

Враг отказался от использования управляемых авиационных бомб. Это может быть связано с погодными условиями... Ухудшилась у нас погода. И возможно через какой-то период, если погода улучшится, их могут применять,

– сказала Гуменюк.

Добавим к ее словам, что такие бомбы Россия использует не только на Юге нашего государства, но и на Севере и Востоке. В случае улучшения погоды и восстановления оккупантами атак бомбами, ВСУ следует сосредоточиться на том, чтобы ликвидировать установки, запускающие эти воздушные цели.

Следует быть готовым к атакам