Зловещее облако и сверхвысокая волна: в сети показали, как ураган Милтон заходил во Флориду

В американском штате Флорида бушует смертоносный ураган Милтон. Эксперты прогнозировали, что он может стать самым мощным за последние 100 лет.

Известно, что Милтон уже унес человеческие жизни. Так, погибло по меньшей мере 10 человек, миллионы остались без электричества.

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Как Милтон надвигался на Флориду

Ураган вызвал большое торнадо. В сети показали, как Милтон заходил в американский штат.

Милтон "атакует" Флориду: смотрите видео

Напомним, что сначала эксперты назначили Милтону 5 категорию опасности. Впрочем, по данным Национального центра ураганов, Милтон достиг берега вблизи Сиеста-Ки в штате Флорида как шторм 3-й категории со скоростью ветра более 190 километров в час. Позже ураган ослаб до 1 категории.

Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штат избежал "худшего сценария", хотя он предостерег, что убытки являются значительными, а наводнения остаются актуальной проблемой.

К слову, в конце сентября по США ударил другой ураган – Гелен. Отмечается, что он унес жизни почти 30 человек. Известно, что во время этого урагана пропала семья украинцев из Херсона: Анастасия, Дмитрий, их сын Евгений и бабушка Татьяна. Они считаются пропавшими с 26 сентября, после того, как стихия разрушила их дом в Северной Каролине.