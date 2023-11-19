Слетают крыши, переворачиваются машины: мощный ураган прошелся по России

В некоторые регионы России пришла непогода – мощный ветер буквально сметает все на своем пути. Местные публикуют кадры, на которых ураган сносит крыши построек, ломает деревья и поднимает в воздух предметы.

Ожидается, что в ближайшее время погода станет только хуже. Кроме сильного ветра, там пойдет и снег.

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Непогода в России

Мощный ураган 19 ноября прошелся о Сибири – больше всего досталось городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Также непогода пришла й в Красноярск. Ветер достигает скорости 35 метров в секунду. Он сносит крыши домов, столбы, деревья и автомобили.

Ненастье в Красноярске поднимает в воздух предметы: смотрите видео

Например, сильный ветер в Новокузнецке сорвал вывеску возле торгового центра, в результате чего упала на женщину. Также там улетел фасад одной из многоэтажек. В Барнауле ураган смог передвинуть автоприцеп.

Мощный ветер толкает небольшой прицеп: смотрите видео

Также появилось видео из Бийска, на котором ураган снес купол храма.

Ветер разгулялся по Сибири: смотрите видео

Сообщается, что в 33 населенных пунктах в Сибирском регионе нет света. Также есть проблемы с отоплением. Власти заявляют, что в ближайшее время не следует ожидать улучшения погодных условий. Все станет хуже, ветер усилится, а также пойдет снег.

Последствия непогоды, бушующей в России: смотрите видео

Плохая погода и в Украине

Мощные порывы ветра 18 – 19 ноября также зафиксировали и в Украине. В Одессе его скорость местами достигает 25 – 27 метров в секунду. Непогода будет бурлить и 20 ноября, однако ураган будет менее сильным.

В Одессе объявили оранжевый уровень опасности. Людей призывают без нужды не выходить из жилищ, а также не парковать автомобили возле деревьев. Уже зафиксировано более 60 случаев падения деревьев и ломки веток.

Кроме этого, в Одессе 19 ноября выпал первый снег – ранее временный покров можно было увидеть на Западе и Севере страны.