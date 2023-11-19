Очікується, що найближчим часом погода стане лише гіршою. Окрім сильного вітру там піде й сніг.

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Негода у Росії

Потужний ураган 19 листопада пройшовся про Сибірі – найбільше дісталося містам Алтайського краю, Кемеровської, Омської та Новосибірської областей. Також непогода прийшла й в Красноярськ. Вітер досягає швидкості у 35 метрів на секунду. Він зносить дахи будинків, стовпи, дерева та автомобілі.

Негода у Красноярську підіймає у повітря предмети: дивіться відео

Наприклад, сильний вітер у Новокузнецьку зірвав вивіску біля торговельного центру, внаслідок чого та впала на жінку. Також там відлетів фасад однієї з багатоповерхівок. У Барнаулі ураган зміг пересунути автопричіп.

Потужний вітер штовхає невеликий причіп: дивіться відео

Також з'явилося відео з Бійська, на якому ураган зніс купол храму.

Вітер розгулявся по Сибірі: дивіться відео

Повідомляється, що у 33 населених пунктах у Сибірському регіоні немає світла. Також є проблеми з опаленням. Влада заявляє, що найближчим часом не варто очікувати поліпшення погодних умов. Все стане лише гірше, вітер посилиться, а також піде сніг.

Наслідки негоди, що вирує у Росії: дивіться відео

Погана погода й в Україні

Потужні пориви вітру 18 – 19 листопада також зафіксували й в Україні. В Одесі його швидкість місцями сягає 25 – 27 метрів за секунду. Негода вируватиме й 20 листопада, однак вже ураган буде менш сильними.

В Одесі оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Людей закликають без потреби не виходити з осель, а також не паркувати автомобілі біля дерев. Вже зафіксовано понад 60 випадків падіння дерев та ламання гілок.

Окрім цього, в Одесі 19 листопада випав перший сніг – раніше тимчасовий покрив можна було побачити на Заході та Півночі країни.