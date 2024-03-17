Стали осторожнее: в ОК "Юг" ответили, что изменилось в поведении вражеского флота
Украинские спецслужбы метко прореживают российский флот. Теперь оккупанты стали значительно осторожнее.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Однако она подчеркнула, что россияне все же используют способы запуска ракет с надводных ракетоносителей, не выходя в открытое море.
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Как изменилась ситуация в Черном море
Уже вторую неделю российские корабли не выходят в оккупированные украинские воды на патрулирование, за исключением небольших катеров прибрежного плавания, которые контролируют боновые заграждения на входе в бухту.
Именно на них сейчас переведены задачи наблюдать за надводной ситуацией и контрдиверсионной работой.
Они действительно сделали выводы из наших предыдущих попаданий и нашей боевой работы. Не исключено, что у них происходят очень мощные кадровые перестановки в руководстве Черноморского флота и это может быть связано с определенной его паузой,
– рассказала Гуменюк.
Сюда же добавляются и погодные условия, мощный шторм на море не способствует выходу вражеских кораблей на боевое дежурство.
Однако стоит помнить, что у россиян все же расположены ракетоносители в Черном море, хоть и временно заведены в пункты базирования. И факты запуска ракет из акватории бухт уже зафиксированы, поэтому уровень ракетной опасности с моря остается чрезвычайно высоким, отметили в ОК "Юг".
В российском флоте паника: что об этом свидетельствует
- 10 марта в отставку ушел главком Черноморского флота адмирал Николай Евменов. Это произошло после потери уже девятого крупного судна с начала полномасштабной войны России против Украины. Аналитики связывают эти кадровые изменения с нестабильной ситуацией в Черном море и попытками повысить боеспособность флота врага.
- В связи с последними событиями, россияне усилили охрану Крымского моста. Там работает морская охрана, ФСБ, наблюдательные посты, системы ПВО, прикрытия и тому подобное. Также в Военно-морских силах заявили, что враг передислоцировал наиболее ценные корабли на военно-морскую базу в Новороссийске, чтобы уменьшить потери России.
- Также в ВМС отметили, что полный вывод флота из акватории украинских морей фактически будет означать капитуляцию для России, однако заводить новые, чтобы перекрыть потери, они также не могут, ведь в этом нет смысла – создавать еще больше легитимных целей для украинской армии.