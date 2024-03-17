Стали осторожнее: в ОК "Юг" ответили, что изменилось в поведении вражеского флота

Украинские спецслужбы метко прореживают российский флот. Теперь оккупанты стали значительно осторожнее.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Однако она подчеркнула, что россияне все же используют способы запуска ракет с надводных ракетоносителей, не выходя в открытое море.

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Как изменилась ситуация в Черном море

Уже вторую неделю российские корабли не выходят в оккупированные украинские воды на патрулирование, за исключением небольших катеров прибрежного плавания, которые контролируют боновые заграждения на входе в бухту.

Именно на них сейчас переведены задачи наблюдать за надводной ситуацией и контрдиверсионной работой.

Они действительно сделали выводы из наших предыдущих попаданий и нашей боевой работы. Не исключено, что у них происходят очень мощные кадровые перестановки в руководстве Черноморского флота и это может быть связано с определенной его паузой,

– рассказала Гуменюк.

Сюда же добавляются и погодные условия, мощный шторм на море не способствует выходу вражеских кораблей на боевое дежурство.

Однако стоит помнить, что у россиян все же расположены ракетоносители в Черном море, хоть и временно заведены в пункты базирования. И факты запуска ракет из акватории бухт уже зафиксированы, поэтому уровень ракетной опасности с моря остается чрезвычайно высоким, отметили в ОК "Юг".

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