Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его мнению, визит президента Еврокомиссии в Киев в День Европы очень ценный и важный показатель.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о празднование Дня Европы ежегодно 9 мая. Это было накануне приезда в Киев президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 9 мая.

Это очень символично. Особенно на контрасте с тем непонятным действом в Москве – дрожащим Путиным и десятиминутным парадом. Это поразительный контраст. Нельзя добавить чего-либо более символического, чем решение Урсулы фон дер Ляйен праздновать День Европы в Киеве,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Семь лидеров из Центральной Азии, которые приехали к Путину и приезд Урсулы фон дер Ляйен в Киев – на самом деле несравнимые вещи. К тому же была большая угроза нанесения массированных ракетных ударов по Украине 9 мая. Но, несмотря на это, президент Еврокомиссии не побоялась приехать.

Членство Украины в ЕС

В то же время Владимир Зеленский не устает напоминать Европе, что нужно переходить к реальным переговорам о членстве Украины в ЕС.

Для этого нам нужно пройти июнь, промежуточную оценку. Там есть что украинским властям делать. Не все так оптимистично, как власти пытаются показать. Но у нас есть время до осени. Хотелось бы верить, что осенью начнутся переговоры о членстве в отдельных секторах,

– отметил Рыбачук.

Аграрная тема может быть одной из ключевых. Но на самом деле для европейцев важнейшая судебная реформа – основа демократии. Проблема судебной реформы не исчезает. Она очень важна для инвесторов и является фундаментом Европейского Союза. По мнению Рыбачука, власти, несмотря на войну, сделают Украину в этом плане смежной с ЕС.

Олег Рыбачук о приезде Урсулы фон дер Ляйен и членстве Украины в ЕС: смотрите видео

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев: главное