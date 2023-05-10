Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. На його думку, візит президентки Єврокомісії до Києва у День Європи є дуже цінним та важливим показником.

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Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про святкування Дня Європи щорічно 9 травня. Це було напередодні приїзду до Києва президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн 9 травня.

Це надзвичайно символічно. Особливо на контрасті з тим незрозумілим дійством у Москві – тремтячим Путіним і десятихвилинним парадом. Це разючий контраст. Не можна додати чогось символічнішого, ніж рішення Урсули фон дер Ляєн святкувати День Європи у Києві,

– наголосив Олег Рибачук.

Сім президентів з Центральної Азії, які приїхали до Путіна, і приїзд Урсули фон дер Ляєн до Києва – насправді незрівнянні речі. До того ж була велика загроза завдання масованих ракетних ударів по Україні 9 травня. Але попри це президентка Єврокомісії не побоялась приїхати.

Членство в ЄС на часі

Водночас Володимир Зеленський не втомлюється нагадувати Європі, що потрібно переходити до реальних переговорів про набуття членства України в ЄС.

Для цього нам потрібно пройти червень, проміжну оцінку. Там є що українській владі робити. Не все так оптимістично, як влада намагається показати. Але у нас є час до осені. Хотілось би вірити, що восени почнуться переговори щодо набуття членства в окремих секторах,

– зазначив Рибачук.

Аграрна тема там може бути однією із ключових. Але насправді для європейців найважливішою є судова реформа – основа демократії. Проблема судової реформи не зникає. Вона дуже важлива для інвесторів та фактично є фундаментом Європейського Союзу. На думку Рибачука, влада, попри війну, зробить Україну в цьому плані суміжною з ЄС.

Олег Рибачук про приїзд Урсули фон дер Ляєн та членство України в ЄС: дивіться відео

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