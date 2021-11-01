Уруский вслед за Резниковым подал в отставку
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал в отставку. Ранее в "Слуге народа" сообщалось, что в правительстве Дениса Шмыгаля пройдет несколько кадровых изменений.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Ранее Резников подал в отставку с должности вице-премьера: его должны назначить министром обороны
Уруский написал заявление по собственному желанию
Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию,
– сообщил Мельничук.
Отметим, что 1 ноября в отставку с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий подал Алексей Резников. Как сообщалось ранее, именно Резников является главным претендентом на должность министра обороны – вместо Андрея Тарана.
Более того, по информации журналиста Юрия Бутусова, президент Зеленский даже утвердил кандидатуру Резникова на главу Минобороны.
С кандидатурами новых министров уже определились
Между тем, СМИ информируют, что в "Слуге народа" уже определились с кандидатурами новых министров.
Какие изменения ожидают в Кабмине:
- В кресло министра экологии вместо написавшего заявление об отставке Романа Абрамовского могут посадить его заместителя Руслана Стрельца;
- министра обороны Андрея Тарана заменят вице-премьером Алексеем Резниковым;
- на должность Резникова претендует нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;
- вице-премьером вместо Олега Уруского может стать председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.
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Что известно об Олеге Уруском:
- Родился в 1963 году в Чорткове Тернопольской области.
- Выпускник Киевского высшего военного авиационного училища.
- Доктор технических наук.
- До 1996 был председателем правления Государственного космического агентства Украины.
- В 1996–2000 годах возглавлял управление аппарата СНБО.
- В 2003–2005 годах был руководителем отдела секретариата правительства Украины.
- В 2005 году – первый заместитель министра промышленной политики.
- В 2020 году стал вице-премьером.
Текст публикации Тараса Мельничука:
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.