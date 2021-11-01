Уруский вслед за Резниковым подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал в отставку. Ранее в "Слуге народа" сообщалось, что в правительстве Дениса Шмыгаля пройдет несколько кадровых изменений.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Резников подал в отставку с должности вице-премьера: его должны назначить министром обороны

Уруский написал заявление по собственному желанию

Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию,

– сообщил Мельничук.

Отметим, что 1 ноября в отставку с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий подал Алексей Резников. Как сообщалось ранее, именно Резников является главным претендентом на должность министра обороны – вместо Андрея Тарана.

Более того, по информации журналиста Юрия Бутусова, президент Зеленский даже утвердил кандидатуру Резникова на главу Минобороны.

С кандидатурами новых министров уже определились

Между тем, СМИ информируют, что в "Слуге народа" уже определились с кандидатурами новых министров.

Какие изменения ожидают в Кабмине:

В кресло министра экологии вместо написавшего заявление об отставке Романа Абрамовского могут посадить его заместителя Руслана Стрельца;

министра обороны Андрея Тарана заменят вице-премьером Алексеем Резниковым;

на должность Резникова претендует нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;

вице-премьером вместо Олега Уруского может стать председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

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Что известно об Олеге Уруском:

Родился в 1963 году в Чорткове Тернопольской области.

Выпускник Киевского высшего военного авиационного училища.

Доктор технических наук.

До 1996 был председателем правления Государственного космического агентства Украины.

В 1996–2000 годах возглавлял управление аппарата СНБО.

В 2003–2005 годах был руководителем отдела секретариата правительства Украины.

В 2005 году – первый заместитель министра промышленной политики.

В 2020 году стал вице-премьером.

Текст публикации Тараса Мельничука:

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.