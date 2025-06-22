Один из лучших в мире: как Европа помогла Украине улучшить свой ОПК

Наше государство активно работает над укреплением собственного оборонно-промышленного комплекса. В этом нам помогают европейские партнеры. Заметен весомый вклад в военные мощности Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что вопрос укрепления ОПК является вопросом номер 1. Это существенно влияет на обеспечение украинской армии и в целом на будущее.

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Развитие оборонно-промышленного комплекса

Александр Мусиенко отметил, что с развитием украинского ОПК появляется возможность наращивать собственные возможности в применении оружия.

Важно! С начала полномасштабной войны оборонно-промышленный комплекс Украины значительно усилился – его финансирование выросло с 70 миллиардов гривен в 2022 году до 1,5 триллиона в 2025. Это не только результат роста потребностей, но и развития производства. Украина активно инвестирует в ракетную отрасль, дроны и ремонт техники, что повышает ее обороноспособность.

Западные СМИ часто описывают, какой Украина осуществила прогресс в производстве различных систем вооружения – от средств радиоэлектронной борьбы, которые являются сейчас одними из лучших в Европе, до артиллерийских установок.

Это очень хороший пример соинвестирования. Были привлечены средства, в том числе и наших партнеров. Это дает результат. Инвестируя в Украину или создавая совместные предприятия, можно получать готовые решения быстрее, чем это есть во многих других европейских предприятиях,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, это будет иметь серьезную перспективу. Украина понимает, что другого пути, как производить собственное оружие, нет, ведь европейские склады практически исчерпаны.

Наше государство может сотрудничать с другими и в рамках НАТО, и вне этого объединения.

Для нас это является одним из приоритетов, ведь это вопрос выживания сейчас и возможности на будущее. В контексте общей безопасности и экономической,

– сказал Мусиенко.

Кроме того, по его словам, в Европе также осознают необходимость укрепления военных мощностей. На это будет реагировать рынок оружия, в который, вероятно, будет входить и наше государство.