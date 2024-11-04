Усиление ПВО и планирование операций с дальнобойными дронами: Зеленский провел ставку

Владимир Зеленский 4 ноября провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Украинский лидер отметил, что во время встречи удалось обсудить вопросы усиления ПВО.

Кроме того, был поднят вопрос операций с дальнобойными дронами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.

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Что обсуждали на Ставке с Зеленским

Зеленский отметил, что был доклад исполняющего обязанности командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко о борьбе со средствами российского воздушного террора.

Усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать,

– заявил президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что были доклады об украинском производстве – снаряды, оружие, техника, средства РЭБ, дроны. А также результаты контрактации на текущий год и планирование на следующий.

"Рассмотрели 3 – 5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал о докладе от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по применению таких дальнобойных дронов, определения приоритетов и планирования операций.

К слову, во время ночной атаки Украины российская армия применила 80 беспилотников, ракету “Искандер-М” и КАБы. Воздушные силы подтвердили сбивание 50 вражеских "Шахедов".