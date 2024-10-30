Имеют мощное оружие: в каком сотрудничестве с Украиной заинтересована Южная Корея

В ответ на развертывание войск КНДР в Южная Корея и Киев усилят сотрудничество. Сеул заинтересован увидеть реальное состояние армии Северной Кореи, которая является их главным врагом.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что Сеул хочет направить своих инструкторов в Украину, фактически это разведчики. Также Южная Корея имеет мощный военно-промышленный комплекс.

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Начало более тесного сотрудничества

Дмитрий Жмайло отметил, что КНДР до сих пор остается самым главным врагом Южной Кореи. Сейчас каждый второй снаряд, который летит в Украину, разработан именно Пхеньяном. К счастью, это старые образцы 50-60-х годов, которые имеют очень большой процент брака.

Но мы уничтожаем огневой потенциал врага, и сейчас будем уничтожать его живую силу. Поэтому прямая заинтересованность Сеула – увидеть, чего стоит северокорейская армия в реальных боях, не в показательных выступлениях, а именно в реальной высокотехнологичной войне,

– подчеркнул он.

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, сотрудничество Киева и Сеула должно быть эффективным. Первый запрос от Украины на летальное вооружение был подан еще в апреле 2022 года. Есть надежда, что обмен делегациями приведет к практическим результатам.

"Сеул хочет направить своих инструкторов в Украину, а по сути это разведчики, которым нужно собрать информацию о реальном состоянии армии КНДР. Мы надеемся, что с ними прибудет и оружие. Потому что южнокорейский ВПК достаточно мощный и конкурирует с западным", – сказал Жмайло.

Южная Корея имеет аналоги всех образцов оружия и техники, которые имеет Украина. В частности, это танки К2, которые считаются конкурентами Leopard, самоходные артиллерийские установки К9, которые конкурируют в мире с Panzerhaubitze 2000, реактивная система К239, которая хоть и имеет немножко меньшую дальность, чем HIMARS, но так же пытается с ними конкурировать.

Также на складах Южной Кореи есть примерно 200 тысяч дефицитных для Украины снарядов калибра 105 миллиметров. Кроме того, имеет советскую технику, которую Россия передала в начале 2000-х годов. В частности, говорится о количестве до полусотни танков Т-80 и более полусотни боевых бронированных машин БМП-3.

Даже если эти машины не в очень хорошем состоянии, они могли бы стать донорами для существующего нашего советского, хоть и модернизированного парка техники. Поэтому надеемся, что этот обмен – это лишь начало более тесного сотрудничества, которое усилит наши Силы обороны, – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Политики обсудили, в частности, участие войск КНДР в войне против Украины. Президенты договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в частности, самом высоком. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.