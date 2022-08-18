Более 80-85% уничтоженных "Калибров", – военный обозреватель об эффективности работы ПВО

российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по городам Украины. Однако украинские силы ПВО сбивают большое количество вражеских ракет.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в начале полномасштабного вторжения россии в Украину был невысокий показатель уничтожения российских ракет.

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По его словам, после 24 февраля украинская ПВО ликвидировала 20 – 25% крылатых ракет типа "Калибр".

Это было огромное везение, когда мы могли уничтожить такое количество ракет, которые запускались по нам. Но сейчас мы видим совсем другие показатели. Это более 80 – 85% уничтоженных "Калибров". "Калибр" – это самая современная и сложная после "Кинжала" ракета в плане уничтожения,

– отметил Коваленко.

Как усилилось украинское ПВО

По словам военного обозревателя, за почти 6 месяцев войны украинские военные хорошо отработали навыки уничтожения вражеских ракет.

Александр Коваленко Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Сейчас наши специалисты ПВО имеют самый большой в мире опыт противодействия российскому ракетному оружию. Какая еще страна в мире использовала свое ПВО, по факту старое советское, против такого огромного количества разнообразного ракетного оружия? Крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-155, Х-555, П-800 "Оникс", Х-25. Можно перечислять до бесконечности количество ракет, которые мы сейчас уничтожаем.

Коваленко отметил, что в Украине наработали алгоритм как действовать против каждого типа ракет врага.

"Сейчас мы имеем гораздо больший опыт. Мы знаем, где и какую именно систему применять, какое реагирование должно быть", – сказал он.

Как Украина сбивает вражеские ракеты

Военный обозреватель рассказал, что в частности для уничтожения российских ракет Украина успешно применяет авиацию.

"Также российские оккупанты не решаются заходить в наше воздушное пространство там, где действует наша ПВО. Это тоже повлияло на то, что мы значительно повысили возможности для защиты нашей территории от ударов российских оккупантов", – отметил Коваленко.

Он добавил, что существенную роль в усилении украинского ПВО также могут сыграть батареи в современный зенитно-ракетный комплекс NASAMS.

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