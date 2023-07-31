Мобилизация в Украине с 1 августа: усилят ли правила призыва в армию

В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. С 1 августа ожидаются некоторые изменения для военнообязанных.

Так, с августа вступят в силу новые правила мобилизации. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Что изменится с 1 августа в мобилизации

В августе будет продолжаться и процесс выдачи повесток военнообязанным. Есть три вида повесток: повестка для уточнения данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.

Также вступает в силу закон, разрешающий военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными. Это касается лиц, срок военной службы которых истек в период действия военного положения, но военная служба была продлена сверх установленных сроков и прослужила не менее шести месяцев в период военного положения.

Кроме того, будет расширен перечень сфер, в которых могут быть забронированы работники для прохождения военной службы. Отметим, что были установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по их критической важности.

Также будут введены изменения в сфере предоставления отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за родственниками. Так, отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных обеспечить уход за человеком с инвалидностью.

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