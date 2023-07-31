Мобилизация в Украине с 1 августа: усилят ли правила призыва в армию
В Украине во время военного положения продолжается всеобщая мобилизация. С 1 августа ожидаются некоторые изменения для военнообязанных.
Так, с августа вступят в силу новые правила мобилизации. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание Кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации в августе
Что изменится с 1 августа в мобилизации
В августе будет продолжаться и процесс выдачи повесток военнообязанным. Есть три вида повесток: повестка для уточнения данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.
Также вступает в силу закон, разрешающий военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными. Это касается лиц, срок военной службы которых истек в период действия военного положения, но военная служба была продлена сверх установленных сроков и прослужила не менее шести месяцев в период военного положения.
Кроме того, будет расширен перечень сфер, в которых могут быть забронированы работники для прохождения военной службы. Отметим, что были установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по их критической важности.
Также будут введены изменения в сфере предоставления отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за родственниками. Так, отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных обеспечить уход за человеком с инвалидностью.
Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа во время военного положения
- мужчины до 18 и от 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
- военные, имеющие разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие.