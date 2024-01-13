В каких условиях нуждаются F-16: легендарный американский пилот раскрыл детали
Источник:Голос Америки
Украинские пилоты учатся руководить американскими истребителями F-16 в ряде стран-партнеров. В то же время, кроме пилотов, эти самолеты также нуждаются в определенном оборудовании.
Американский пилот F-16 Дэн Хэмптон, которого называют "самым смертоносным пилотом США", рассказал, что нужно для того, чтобы наши военные могли пользоваться американскими истребителями. По его словам, эти самолеты не нуждаются в идеальных условиях, как все привыкли думать.
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Адаптировать свои средства можно
Хэмптон подчеркнул, что он не видел украинских аэродромов. Он отметил, что вместе с другими пилотами в отставке предлагал приехать в Украину и оценить то, что у нас уже есть, однако этого так и не произошло, поэтому он не может назвать конкретных средств, которые нужны.
Повторюсь, я взлетал на F-16 с очень примитивных мест, хуже Европы. Украина в Европе, а я слетал с мест на Ближнем Востоке, где нет ничего, кроме камней и песка. Все говорят, что F-16 нуждается в идеально чистых взлетно-посадочных полосах и безупречных условиях, но это неправда,
– подчеркнул пилот.
Дэн Хэмптон также сказал, что у украинских Воздушных сил уже есть кое-что и понимают, что нужно, чтобы поднять истребители в воздух, знают, что нужно здание управления полетами, а для парковки самолетов нужны укрытия. Наши пилоты понимают многое, ведь иначе у вас не было бы Воздушных сил.
Так что адаптировать свои средства к F-16 не требует большого труда. Это только вопрос доставки истребителей и людей, знающих, как ими пользоваться,
– отметил Хэмптон.
Кроме того, нужно также научить своих людей, как перейти от обслуживания имеющихся истребителей к поддержке F-16.
Сколько F-16 нужно Украине
- Подполковник ВВС США, пилот F-16, Дэн Хэмптон сказал, сколько истребителей F-16 нужно иметь нашему государству. По его словам, любое количество пригодится для защиты украинского неба.
- Дэн Хэмптом сказал, что если бы он мог попасть в Украину с хотя бы 6 самолетами F-16, то он бы это сделал.
- В идеале нашему государству нужно две эскадрильи этих истребителей, то есть 36 – 40 самолетов. Он подчеркнул, что это связано с тем, что ни один реактивный истребитель не может работать без перерыва.