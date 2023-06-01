Нужно пробить "информационный пузырь": политолог назвал условия распада России

Россия проигрывает в войне против Украины, но о развале путинского режима сейчас речь не идет. "Информационный пузырь", контролируемый Кремлем, не дает распространиться протестным настроениям в стране.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. По его словам, грядущий распад России станет предохранителем для возможного реванша.

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Путин держит своих граждан в информационном вакууме

Лесной отметил, что по состоянию на сегодняшний день информационное поле России настолько контролируемое, что любую проблему можно сделать узкорегиональной. В то время, когда в Шебекино люди зовут на помощь, запускают флешмобы, пишут СМСки – на Дальнем Востоке России люди спокойно занимаются своими делами и даже не догадываются, что происходит в Белгородской области.

"Это плюс для режима Путина, когда информация подается фрагментировано и не может взбудоражить всю Россию. Может подняться вой в конкретном регионе, но это не угрожает всей стране. Надо найти методы, чтобы распространять информацию за пределы этого информационного пузыря", – отметил политолог.

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По его мнению, нынешняя ситуация в Белгородской области не приведет к революции или какому-либо восстанию. Россия может рухнуть только тогда, когда проигрывает в войне против Украины, а некоторые внешние силы присоединятся к тому, чтобы ее фрагментировать и превратить в группу государств, которые будут гораздо сговорчивее, чем эта империя.

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