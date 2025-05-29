У Зеленского прокомментировали абсурдные требования России для прекращения огня

Кремль продолжает выдвигать абсурдные условия для завершения войны. По сообщению западных СМИ, они предусматривают нейтральный статус, сокращение армии, защиту русского языка.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что как бы парадоксально ни было, но русскоязычное население надо защищать именно в России. Путинская вертикаль оказывает геноцид и против своих людей.

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Какая цель новых условий России

Интересно, что на Западе можно увидеть россиян, которые активно выступают за свою страну, поддерживают действия Путина, но если им предлагают вернуться домой из Европы – они отказываются. Эти люди хотят жить в правовых государствах, но оставаться одиозными в своих политических убеждениях.

Относительно других требований, то выглядит так, что Украина должна согласиться на имплементацию в свою внутреннюю политику условий "русского мира". Россия хочет получить гарантии, что ей удастся реализовать этот сценарий,

– отметил Михаил Подоляк.

Для этого Кремль использует информационные, политические, культурные инструменты. Путин также требует признать оккупированные территории российскими. Это точно не приведет к окончанию войны, а лишь к разговору о прекращении огня. Далее россияне точно будут говорить, что их якобы провоцировали и искать поводы для продолжения боев.

США практически на финише в реализации своей концепции "мягкой дипломатии" в отношении России. Очевидно, что в Кремле ненавидят Америку, обнуляют репутацию Трампа, доказывают, что он недееспособен и ни на что не может повлиять.

Поэтому Россия намеренно делает информационные вбросы, чтобы проверить насколько Украина и весь западный мир готовы уступить. Но уступать никто не собирается, ведь дальше будет только хуже. Кроме этого, Путин хочет затянуть время и не провоцировать Трампа,

– добавил Подоляк.

Российский диктатор прибегает к манипуляциям: соглашается на телефонные разговоры с Трампом, говорит, что якобы готов к миру. Но он просто боится, что США не ввели жесткие санкции. Именно они и военная помощь Украине действительно могут привести к окончанию войны.

Напомним, издание Reuters написало, что Путин хочет, чтобы Украина стала внеблоковой страной, отказалась от членства в НАТО. Источники издания сообщают, что если украинцы не согласится, то "мир станет еще более болезненным".