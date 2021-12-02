Условия созданы, – журналист предположил, пойдет ли Путин войной против Украины

На российско-украинской границе возросло напряжение. Однако Россия пока лишь создает условия для вероятного полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал корреспондент "Эхо Москвы" в Украине Сакен Аймурзаев в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. В ответ на вопрос о том, пойдет ли Путин войной против Украины, он сказал: "Мне кажется, пока нет, но все же – пока".

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Аймурзаев заметил, что во время выступлений на различных мероприятиях Путин, в ответ на вопрос о наступлении, уже говорит, что не знает, как будет развиваться ситуация.

"Все создано для того, чтобы в любой момент можно было прибегнуть к этому средству (наступления – 24 канал)", – сказал Сакен Аймурзаев.

В Кремле должны понимать последствия

Журналист предположил, что в Кремле таки понимают последствия возможных действий против Украины – что результатом может быть только трагедия.

Мне кажется, это очень в его (Путина – 24 канал) стиле, создать все условия и до последнего держать руку на пульсе, не выпуская когтей. Он в любой момент может выпустить когти. Сакен Аймурзаев Корреспондент "Эхо Москвы" в Украине

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