"Успехи" путина в Иране и судьба коллаборантов в Украине: интервью с Алексеем Даниловым

Визит путина в Иран был унизительным по всем признакам. Уже совсем скоро россия начнет сама себя уничтожать изнутри.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также поделился мнениями, при каких условиях и когда может закончиться война, а также рассказал о том, что ждет коллаборантов.

Читайте также Украина уже получила 12 из более 20 HIMARS: сколько бойцов прошли обучение

Мародерство оккупантов и какая судьба ждет кораборантов

Вспомнила о мародерстве, поскольку буквально сегодня появилось сообщение о том, что тех, кто выехал из Мариуполя, лишат права собственности на свои квартиры и они перейдут к оккупационной власти. Понимаю, что эти приказы нам ни о чем не говорят, но, думаю, выехавшие из Мариуполя сейчас могут волноваться о своем жилье.

То, что они делают не новость для нас. В 2014 году на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, которые тогда захватила россия, начав агрессию против нашей страны в феврале 2014 года, россияне забирали предприятия, жилье граждан нашей страны.

Придет время, когда все это вернут. Более того, выплатят компенсацию всем нашим гражданам и мы свое, еще раз подчеркиваю, не отдадим никому. И за все это россияне будут отвечать,

– убеждает Данилов.

Поведение, которое сейчас происходит на россии, свидетельствует о том, что они уже понимают, что время нашей победы – с каждым днем все ближе и ближе. Они это понимают.

Последние визиты путина, который отправился в страну, которая была полностью под санкциями США, Евросоюза и всех цивилизованных государств, как его там "поприветствовали", какая была у него позиция – говорит о том, что шансов у россии победить нашу страну – 0.

Другое дело, что сейчас в нашей стране, к сожалению, не все это еще осознали, и до сих пор есть колебания определенных лиц по этому поводу. Я бы хотел сообщить, что не нужно колебаться, имейте в виду, что все коллаборанты, вошедшие в структуры, которые до сих пор продолжают помогать россии – их вычислят, и после войны мы будем требовать совсем другую страну.

Поскольку оставаться в том состоянии, котором мы были 30 лет, когда мы и туда и сюда – так уже не будет. Объединяется сейчас нация, объединяется наше общество. Все, как один, мы встали на защиту нашей страны. То, чего не ожидали прежде всего россияне.

Могу сказать, что это была, пожалуй, приятная неожиданность для наших партнеров, которые, к сожалению, не верили. Поскольку, начиная с ноября, у нас было очень много переговоров с нашими партнерами из иностранных стран, которые сейчас нам помогают. Мы еще тогда просили, чтобы они нам оказали помощь, но, к сожалению, они не верили.

Однако мы доказали своим поведением, доказали наши военные, доказали войной, что мы достойны того, что с нами сейчас сотрудничают все цивилизованные страны мира. Они нам сейчас оказывают помощь. Эта помощь с каждым днем становится все больше и больше.

Что ждать от визита путина в Иран

Относительно путина и беспилотников. По-моему, он очень радовался, когда президент Ирана взял его за руку, когда они вышли фотографироваться к прессе. То есть, наконец, хоть кто-то его за руку взял, потому что все пытались отмежеваться от него все это время.

Однако по факту неоднозначная история с этими беспилотниками. Если мы еще вчера говорили о том, что вряд ли Иран даст эти беспилотники россии, то сейчас такое ощущение, что путин может уговорить, чтобы эту военную поддержку оказали россии. Вопрос лишь в том, что для себя Иран будет требовать?

Необходимо понимать следующее: Иран – это страна с древней историей. Иран – это страна, имеющая тысячелетнюю историю, как и наше государство. Это страна, которая существовала еще до того времени, как были русские болота, где квакали лягушки.

Будет ли помогать Иран россии – это еще большой вопрос. Это тонкий вопрос. И то, что он (президент Ирана) взял за руки путина и поднял эти руки вверх – это другие знаки. Еще раз подчеркну, что это очень тонкая дипломатия.

Мы смотрим по-другому на эти жесты. Знаете, какой признак поднятых в гору рук у славян? Это признак капитуляции. Если с помощью тех стран, которые там присутствовали, россия будет капитулировать, то у нас нет никаких возражений.

К слову Иранцы захотят слишком много, – исследователь сказал, что будут требовать у путина за беспилотники

Здесь много вещей. Могу сказать, что после того, как наше войско нашими украинскими 2 ракетами "Нептун" потопило "москву" для многих людей, занимающихся изотерикой или подобными вещами, есть четкое понимание, как все будет дальше происходить. Вопрос только времени. Упадет и москва.

Во многом это зависит даже не от нас. Дело в том, что россияне самостоятельно уничтожают свою страну. И они занимаются этим уже десятки лет. На это никто не обращает внимания, но они уничтожают свое население, молодежь, не позволяют ей развиваться.

То, что вы видели, когда начали о мародерстве – это же признак их "цивилизованности". Если вы идете войной, то должны на войне соревноваться с военными. Однако когда россияне соперничают с детьми, с пожилыми людьми, словом, гражданским населением – это совсем другие вещи.

В цивилизованном мире это называется страна-террорист. Я уверен, что рано или поздно россияне обязательно получат такое почетное звание, поскольку они его достойны и все, что они делают каждый день, подтверждает, что им нужно срочно это звание дать. Это будет справедливо.

Политологи сходятся на том, что этот визит путина в Иран больше не о военном сотрудничестве, а об экономическом. Мол, путиг мог полететь туда, чтобы перенять опыт Ирана, как жить под санкциями, как сделать замкнутую экономику, не зависеть от других стран.

Кроме того, об этом визите на российском телевидении, если не сказали ни слова, то обсудили буквально одним предложением.

Дело в том, что я был в Иране, был в Тегеране после сбития нашего самолета. Там встречался с соответствующими должностными лицами, видел своими глазами, как живет страна, которая находится под санкциями.



Главы двух диктаторских стран / Фото Ukr.net

Могу сказать, что для цивилизованного общества ничего хорошего эти санкции не дают. Более того, когда они начинают работать (это не включатель света, который можно включить или выключить) – эту темноту через определенный промежуток времени россияне уже больше и больше будут чувствовать, с каждым днем будет становиться все темнее и темнее.

Читайте также Послы ЕС утвердили 7 пакет санкций против россии

Не будет запасных частей, не будет многих других вещей. Либо вы с цивилизованным миром, либо вы сами придумали себе какую-нибудь сказку об "острове россия". Они должны отделиться от всего цивилизованного мира и попытаться прожить самостоятельно.

Конечно, в современном мире это крайне сложно кому-то удавалось – почти невозможно. Разве что сегодня такие примеры дает Северная Корея, которая признает квазиреспублики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не знаю, с какого перепуга. Однако если у них сообщники еще Сирия, то о чем здесь можно говорить.

Что касается того, что в россии сейчас никто не увидит, что путин был в Иране – сейчас интернет, социальные сети являются очень мощным способом донесения информации, поэтому на россии тоже будут знать, что он там был.

Они будут видеть унижение, которое устроили путину. И во многих других моментах – как его унизил президент Турции Эрдоган, когда Путин должен был ждать его и многое другое.

Там очень много тонкостей, на которые нужно обращать внимание и делать тот анализ, о котором мы сейчас говорим.

Целую минуту он стоял в молчании. Мы подумали, если это минута молчания по карьере путина, пусть будет.

Давайте вспомним, кто его встретил в аэропорту. Это был просто министр, который имел достаточно косвенное отношение к ситуации.

В дипломатии много тонкостей, которые граждане не могут заметить и проанализировать. Эта встреча содержала немало интересных знаков, начиная от лица, встретившего путина в аэропорту, а заканчивая самим форматом встречи и последующим сопровождением. Это красноречивое свидетельство того, что его уже не признают "первой страной", которая была на карте мира.

Ну и точно не "вторая армия мира", как они о себе заявляли и сильно гордились этим. Они пытались этот образ вокруг россии нарисовать. Параллельно с этим они говорят, что еще ничего не начинали, но мы видим, что после встречи мацквы и "Нептуна" они почему-то отгоняют флот из Крыма в Новороссийск. Также идет перемещение их БК вглубь оккупированных территорий, кадыров требует ПВО, в Москве тестируют сирены. Так начинали или не начинали?

Оккупанты 24 февраля действительно собрали впечатляющее количество войск возле наших границ. Это очень поражало наших партнеров, поэтому они думали, что россияне очень быстро захватят нашу страну. россияне действительно не учли, что мы за общество, они не знали, кем мы являемся.

Я хочу напомнить, если наша страна в опасности, то мы забываем обо всех распрях, мы становимся бок о бок и защищаем свою страну. Так уже было не раз, так было в 2004 году, когда из-за назначения януковича, россияне хотели "закопать" нас еще тогда. Но наши граждане сплотились и вышли на улицы и остановили это.

Так было и в 2013 году, когда янукович хотел самостоятельно решить, как будет дальше жить Украина. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в 2022 году, если потребуется – будет то же самое.

Когда россияне говорят о том, что у них вторая армия мира, то да – по количеству вооружения, они не являются последними в списке и мы не можем здесь соревноваться. Но есть такая вещь как воля. Есть воля к свободе, которую отнять у нашего народа невозможно.

Конечно, мы не россияне – они рабы, привыкшие иметь царя, который должен дать им надежду на жизнь.

У нас каждый гражданин является личностью, свободным человеком.

У нас совсем другое общество, я постоянно подчеркиваю, что после войны, в Украине должна быть другая страна. По-другому никак, ведь те парни, которые сейчас на фронте, они уже не смогут допустить взяточничества или олигархической системы экономики.

Фактически, мы сейчас боремся за справедливое общество и оно обязательно будет. Те, кто считает, что сбережет себе должность и останется при занятых местах и дальше будут "кошмарить" – существовать не смогут, общество не даст этому произойти.

Громкие отстранения Венедиктовой и Баканова

Если мы затронули тему новых лиц, то не могу не спросить о господине Баканове и госпоже Венедиктовой, которых на днях отстранили. Госпоже Венедиктовой прочат новую должность, а Иван Баканов просто ушел из СБУ.

Верховная Рада проголосовала за отстранение Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова. Страна в войне, но все процессы работают. Именно поэтому следует спокойнее принимать изменения, которые мы могли наблюдать в последние дни в руководстве прокуратуры и СБУ.

Звучали определенные фамилии, но я поклонник работать с документами. Скорее всего, это были не последние увольнения, мы еще будем видеть определенные процессы.

Это жизнь, она продолжается и не может останавливаться. Так же, как и разговоры о том, должна ли остановиться гражданская жизнь во время войны – ни в коем случае. Другое дело, что мы должны были объединиться и взять определенный перерыв на политическую жизнь, которая бы значительно усложняла оборонные процессы.

Что касается отстранения Венедиктовой и Баканова, то есть решение Верховной Рады, и нужно его уважать. Да, депутаты проголосовали за отставку генпрокурора и главы СБУ, однако не стоит делать из этого трагедию.

Мы с самого начала полномасштабной войны просили всех довериться тому, что делает наш президент, господин Залужный или Резников. Но после того, как были приняты последние кадровые решения, то в обществе стали говорить о том, что это похоже на узурпацию власти, возможно. И мы снова немного забыли, что у нас война и начали искать врага внутри страны.

Если мы сейчас называем фамилии Залужного или Резникова, то следует понимать, что это не только их заслуга, но и десятков и тысяч наших граждан, которые защищают нашу страну, добавляет он.

Самыми тяжелыми были первые 2 недели, когда возле Киева эта орда сновала вокруг города. Я видел это собственными глазами, когда посещал передовую – до Киева оставалось не так и много,

– рассказывает Данилов.

"Поэтому хочу всем подчеркнуть – победа еще не наступила, она обязательно будет. Сейчас очень тяжелое время, не стоит нам всем идти в политическое пике и выяснение отношений", – отмечает секретарь СНБО.

Поддержка международных партнеров

Наши партнеры начали активно оказывать нам помощь. Если вы встретите кого-то из военных, они скажут вам, что им всегда хотелось бы как можно больше оружия.

Следует также помнить, что у каждой страны в этой войне есть свои планы, это касается и наших западных партнеров.

Эти планы разные, ведь у наших партнеров продолжаются политические процессы, они на все это должны обращать внимание.

Если вспомнить войну во Вьетнаме, то все президенты США того времени обращали внимание на свое общество. Как оно реагирует на те или иные заявления и поступки.

И тогда, когда во Вьетнаме уже воевало более 570 тысяч американских граждан, общество стало спрашивать "зачем". Начнется ли такая дискуссия на россии, я не знаю. Огромная разница между США и россией, это действительно так. В Америке каждого солдата очень уважают, у них есть отдельное кладбище для вьетнамских воинов.

А россияне выкапывают ямы и просто бросают туда погибших. Это просто ужас, понимаете? Есть ли там общество, как таковое – загадка. На сегодняшний день там просто пушечное мясо и биомасса, которое они отправляют в Украину.

И проснется ли российское общество, вообще есть ли оно там, на сегодняшний день для них это просто пушечное мясо, биологическая масса, которую они сюда отправляют для того, чтобы они здесь погибали. Мне даже сложно сказать, что у них там происходит.

Что это за общество, когда люди просто погибают, даже если вы буряты, якуты или какой-то другой национальности, то вас в первую очередь забирают, в первую очередь отправляют, вам не платят никаких денег за то, что вы здесь погибли, начинают придумывать, что вы где-то пропали без вести или какую-то другую чепуху.

У них за эти годы, которые путин уничтожал российскую федерацию, начиная с 2004 года – фактически началось уничтожение российской федерации. Первые 3 года, с 2000 по 2003, если вы помните, у них было более либеральное общество и они пытались что-то делать.

А после того, как им не удалось захватить нас в 2004 году, через выборы своего апологета – господина Януковича, они перешли к совершенно другой системе, которая сегодня у них там есть.

Господин Алексей, вы говорите о том, что их там складывают в братскую могилу, а по факту, в Херсоне местные говорят, что после прилетов по Чернобаевке или где-то возле Новой Каховки очень слышен трупный запах. Говорят, что такое ощущение, что якобы жгут тела для того, чтобы их потом не везти на россию и не выплачивать компенсацию, которую обещали, когда те шли воевать.

Это известная вещь, у них есть так называемые передвижные крематории. Они их там просто сжигают, как сжигают биологический материал, когда встречаются какие-то эпидемии и т.д. Эти передвижные крематории были и на территории Луганской области, они работали у них в Мариуполе, в других городах.

Я не исключаю, что сейчас они будут перебрасывать их в район Херсона для того, чтобы, как вы правы, не платить компенсации, которые обещали родственникам этих людей. Ну пропал человек – нет человека, может где-то появится через несколько лет.

Даже такая философия, которую они исповедуют в этом вопросе, говорит о том, что они совершенно не являются цивилизованной страной, цивилизованным обществом.

Вы сказали о том, что в начале в нас мало кто верил, страны-союзники давали нам 3 дня, кто давал неделю, кто говорил, что максимум какие-то 20 дней выстоит Украина. Пятый месяц мы даем отпор и забираем обратно свое. И теперь нам говорят о том, что такая война может продолжаться еще 4 – 6 месяцев, а потом все это перерастет в затяжной замороженный конфликт.

Это сложный вопрос и я не думаю, что найдется человек, который сегодня ответит на него. Здесь зависит от очень многих факторов. Зависит прежде всего от наших военных, как они будут защищать нашу страну, как они будут ее освобождать от захватчиков. Зависит от поведения наших партнеров, насколько быстро они будут поставлять необходимое современное оружие.

Еще раз подчеркиваю – мы благодарим всех наших партнеров, которые сегодня дают нам такое оружие. Есть очень много вещей, от которых очень многое зависит.

Возвращаясь к первым дням войны, очень важно было понимать, как будет вести себя общество и руководители. Это очень важная вещь, что происходило особенно в первые дни. Можно дать четкую оценку, что 95% процентов вели себя отлично, смело – не покинули нашу страну.

Были ли люди, которые поступили по-другому? Да, были. Но поверьте в современном мире мы ничего скрыть не можем. Рано или поздно, где и кто был 24 или 25 (февраля), в другие сложные дни – всем будет известно. На сегодняшний день с каждым днем становится все более и более всем понятно.

Еще раз подчеркиваю, тезис, что в современном мире вы ничего скрыть не можете, является фундаментальным. И я бы никому не советовал играть в какие-то такие игрушки-темряшки, или как их правильно назвать. Это просто невозможно. С современным развитием технологий, которые сегодня существуют, это просто невозможно.

Опять же, возвращаясь к историческим событиям, когда один из представителей США начал вести сепаратные переговоры с коммунистическим Вьетнамом в свое время, общество очень быстро узнало все через журналистов. Из-за того, что в то время министр обороны США Макнамара вел определенные записи, всему цивилизованному обществу Соединенных Штатов стало известно, что происходит в мире.

Тогда началось такое давление на президента Никсона, что он через импичмент был лишен своей должности после того, как ему Бжезинский – дядя, который нам что-то там рассказывал в Давосе, давал нам какие-то советы… Это тот человек, который вел сепаратные переговоры всю жизнь, и считалось, что он будто бы классный дядя, что он дипломат и договаривается.

Послушайте, нужно вести себя цивилизованно и никогда не подводить своих партнеров. Если вы не будете подводить своих партнеров, не нужно будет вести никаких сепаратных переговоров.

Еще раз подчеркиваю, что современный мир совсем другой. Это было в 1972 году, те события, о которых мы с вами вспоминаем. 71-й, 72-й, тогда переговоры в Париже были длительными. А сейчас, спустя 50 лет, другие технологии, другие вещи. Никто ничего скрыть не может.

И если путин считает, что он делает какой-то вид, что он может что-то скрыть, то ли свои потери, то ли какие-то другие вещи, поверьте, эти цифры, которые вы называли, 38 700, если я не ошибаюсь, лиц, которые убиты на нашей территории. Не по нашей вине, потому что мы же не на их территорию пришли их убивать.

Они приперлись в нашу страну, продолжают формировать все эти батальоны смертников, непонятно зачем им это нужно. Они играют с цивилизованным миром в какую-то столь непонятную игру, они считают, что этого никто не видит и не понимает.

Весь мир понимает, что происходит и, я могу сказать, весь мир понимает, чем это закончится для российской федерации.

Бегство чиновников и олигархов перед 24 февраля

Вы говорите, что мир все видит и все помнит. А пишет ли, "берет ли на карандаш" СНБО тех, кто 24, 25 или накануне 24 покинул территорию Украины? Я о высокопоставленных чиновниках.

Я могу сказать, что у меня на столе есть целая стопка "карандашей", по меньшей мере 25 – 28, они разного цвета, и поверьте – мы ежедневно работаем с аналитикой, ежедневно работаем с документами, ежедневно работаем с соответствующими документами, которые получаем от нашей разведки, других институций.

Это не то, что мы кого-то должны поставить на "карандаш" или вести против кого-то что-то. Это совсем другие вещи. Имеем в виду, что каждый должен отвечать за себя. Проходит определенный период – некоторым становится стыдно, и он спокойно выходит и говорит: "А можно я уйду?" Идите с Богом. Поверьте, мы с вами будем видеть такого еще очень много.

Здесь не могу не спросить о господине Ахметове, который долгое время не собирался уходить из медиа, а потом, как только вы напомнили о том, что закон об олигархах работает и вот-вот будет создан список, через неделю сказал, что закрывает свои медиаплощадки.

Относительно закона об олигархах у нас сегодня было большое совещание, в котором принимал участие премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр, министр юстиции, исполняющий обязанности главы Службы Безопасности Украины, министр внутренних дел, другие чиновники.

Я могу сказать, что закон сегодня действует, наш законодатель его не отменял. Мы работаем согласно этому закону. Количество людей, которые будут в этом списке, зависит от того, насколько олигархи будут успевать избавляться от активов, которые у них сегодня есть для того, чтобы не соответствовать тем 4 критериям, которые записал законодатель.

То, что произошло с Ренатом Леонидовичем, то, что скажете, я больше, чем уверен, что в ближайшее время мы будем видеть еще много других событий, других вещей относительно действий этого закона.

Потому что еще раз подчеркиваю, прекратить действие олигархически-клановой экономики – это вопрос номер 1. Мы хотим, чтобы все перешли в цивилизованный бизнес, были цивилизованными бизнесменами, чтобы они на законной основе зарабатывали свое состояние, не прятали его, не влияли через деньги на политиков.

Мы хотим, чтобы все пришли в цивилизованный бизнес. Чтобы они на законных основаниях зарабатывали себе состояние, не скрывали его, не влияли через деньги на политиков. Сейчас у нас есть шанс в конце концов стать цивилизованной страной.

К слову Ахметов объявил о выходе из медийного бизнеса

Вы видите, что уже и у Рината Ахметова появилось понимание, что нужно действовать таким образом. Здесь каждый должен выбирать свой путь. Я еще раз подчеркиваю, он ведь не один в нашем обществе.



Алексей Данилов об олигархах и беглецах / Фото Эспрессо

Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто выезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича, я могу сказать, что он ни разу не покидал нашу страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне…

Проинформированы из россии, вы имеете в виду?

Я не знаю, откуда их информировали. Но так получилось, что они перед войной почему-то "встали на крыло" и на частных самолетах отправились куда-то.

Я уже говорил, они, как мигрирующие птицы. Недавно один из них залетал в Украину то ли из Монако, то ли из других стран. Но сейчас, по нашей информации, снова куда-то отправился.

Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное.

Сейчас о фамилиях у вас спрашивать не стоит?

Я не могу называть фамилии. Я занимаю официальный пост, с моей стороны, это будет абсолютно некорректно. Но сейчас так построена наша журналистика и система коммуникаций, что скоро станет всем известно. Это только вопрос времени.

Здесь еще и вопрос морали. Когда стоял вопрос о том, что ОПЗЖ нужно "закрывать"... Это партия, непосредственно работавшая с российской федерацией, 90% ее представителей являются сторонниками русского мира. Как такая партия может существовать в стране, в которой россия убивает наших детей, женщин? Я уже не говорю об изнасиловании, мародерстве и других вещах. Представители ОПЗЖ фактически являются их сообщниками.

Сейчас в Верховной Раде происходит цирк. Они (представители ОПЗЖ – 24 канал) взяли себе другое название. Поверьте, пройдет определенное время и будет достаточно интересная ситуация. По словам министра юстиции, они якобы обратились в суд. Я хочу посмотреть на суд, который отменит решение о запрете деятельности ОПЗЖ.

Наши парни гибнут на фронте. А наши славные суды будут принимать такие решения? Давайте посмотрим на реакцию общества. Особенно в отношении таких партий как ОПЗЖ, партия Шария и других, которые в российских сапогах ходят по нашей земле.

Лишение гражданства за поддержку войны против Украины

Господин Алексей, хочу спросить у вас напоследок. Президент Латвии одобрил лишение гражданства в поддержку военной агрессии россиян в Украине. Также сегодня Президент Украины давал интервью и говорил, что никто не может держать нейтралитет. Вы либо поддерживаете войну, либо выступаете против и поддерживаете Украину. Помня о тех, кто изменил, не стоит ли и нам ввести практику лишения гражданства, если гражданин Украины поддерживает агрессию россии?

Мы – цивилизованная страна. Если законодатель примет законодательный акт, согласно которому за поддержку агрессии против нашей страны мы будем лишать гражданства, я поддерживаю это. Я также двумя руками за то, чтобы люди имели право защищать себя и иметь собственное оружие.

Я выступаю за то, чтобы люди отвечали за свои поступки, прежде всего, политические. Мы живем в очень непростое время. Поддерживать российскую федерацию после всего случившегося… Это выглядит странно, если у человека есть паспорт с нашим трезубцем.

Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 канала: смотрите полное видео разговора