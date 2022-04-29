Успехи России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь, – разведка Британии

Сражение за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Однако они в нем добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Такую информацию обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку. Цель оккупантов остается та же – взять полный контроль над Донетчиной и Луганщиной.

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Особенно тяжелые бои в районе Лисичанска и Северодонецка

Особенно тяжелые бои проходят в районе Лисичанска и Северодонецка Луганской области. Россияне также пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.

В Минобороны Британии говорят: украинская армия оказывает мощное сопротивление. Поэтому российские территориальные завоевания очень ограничены, а вот потери сил захватчика значительны.

Ситуация на фронте: коротко со сводки Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.

На Слобожанском направлении враги пытаются удержать позиции возле Харькова, а также обстреливают подразделения ВСУ.

На Изюмском направлении россияне не проводили наступательных действий, однако активно проводили разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях враги осуществляли огневое поражение наших подразделений по всей линии соприкосновения.

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