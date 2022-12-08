Армия России держится на цепочках поставок, ВСУ их перерезают, – Ступак
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что вскоре оккупанты простятся со Сватовым и Кременной. Процесс деоккупации территории Украины не останавливается ни на минуту.
Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Вооруженные Силы Украины достигают ощутимых успехов на фронте.
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Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что украинские военные не прекращают борьбу за украинскую территорию. В частности, активные боевые действия ведутся на Кинбурнской косе.
Также перерезаются логистические цепочки россиян. А именно логистические цепочки – это то, на чем держится российская армия. Наши войска перерезают их под корень,
– сказал Ступак.
ВСУ разрушают логистику россиян
Он отметил, что если у российских захватчиков нарушаются схемы поставок, то они оказываются в крайне печальном положении. Ведь тогда россияне остаются без:
- пищи,
- воды,
- топлива,
- запасных частей,
- боекомплекта,
- медикаментов.
По словам эксперта Украинского института будущего, именно такая участь может постичь оккупантов в Запорожской области.
"Та российская группировка, которая сидит в Энергодаре, будет обеспечиваться по остаточному принципу. Что будет доезжать до Энергодара, то и будут получать", – добавил Ступак.
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Важные успехи ВСУ на фронте
Экс-сотрудник СБУ напомнил, что за последние несколько месяцев украинская армия одержала несколько больших побед.
В частности, осенью ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. По словам экс-сотрудника СБУ, наступление украинских защитников на этом направлении происходило на фоне успешной информационной операции Украины, в которой принимал участие лично Владимир Зеленский.
Президент Украины "отдал приказ" освободить Херсон. Россияне повелись, сняли с других направлений, в частности Харьковского, многие техники и людей и перебросили их на Юг. Это позволило обыграть оккупантов,
– сказал Ступак.
Он добавил, что большим событием также стало освобождение Херсона. По словам эксперта Украинского института будущего, пока нельзя рассказывать подробности освобождения города. Все детали станут известны после завершения войны с Россией.
Успехи ВСУ на фронте: последние новости
- Украинские защитники продолжают выбивать врага из нашей земли. 8 декабря украинские воины мощно ударили по противнику. В частности, атаковали 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава и вражеских боеприпасов.
- Россияне терпят большие потери на фронте. В частности, под Бахмутом украинские защитники ликвидируют до 70 оккупантов в сутки.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай анонсировал подарок украинцам от ВСУ на зимние праздники. По словам Гайдая, уже скоро могут поступить хорошие новости с линии Сватово – Кременная.