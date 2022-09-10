Россияне переоценили свои силы, но не только: военный эксперт объяснил успех ВСУ
ВСУ успешно контрнаступают, освобождают все больше новых оккупированных территорий. Для россиян проблема заключалась в том, что они переоценили свои силы и недооценили украинцев.
Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее Мусиенко рассказывал, что у оккупантов понемногу "сыпется" армия.
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Россия ошиблась еще 24 февраля
Мусиенко отметил, что россия допустила роковую ошибку еще 24 февраля, когда решила начать полномасштабное вторжение в Украину. В этом первоочередно скрыт "корень" нынешних проблем россии.
Даже если у тебя большая страна, большое количество населения, сильные вооруженные силы, но ты ошибся в разведывательных данных, в оценке разложения сил и ситуации, то это проигрышная позиция,
– заметил военный эксперт.
Он объяснил, в чем именно россия ошиблась:
- Россия недооценила возможное сопротивление украинских сил обороны и народа.
- Россия переоценила свои усилия.
- Россия вообще не учитывала общественно-политические настроения в Украине. Везти сюда януковича или царева – это их выброшенные миллионы на свою агентуру.
Отступление с Севера Украины
Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что на первом этапе все закончилось тем, что они были вынуждены отступить с Севера Украины. Те группировки, которые были здесь, доукомплектовались в Белгороде и пошли через Волчанск на Изюм.
"Оно должно было создать оперативное окружение украинских сил на Востоке", – подчеркнул Мусиенко.
Военный эксперт подчеркнул, что эти планы провалились. В Изюм даже прилетал генерал герасимов, который потом оттуда убегал. Для реализации своих планов россия применяла все доступные методы: фосфорные бомбы, активные наступления, которые ВСУ останавливали.
Что предшествовало контрнаступлению
По словам Мусиенко, контрнаступлению ВСУ на Востоке предшествовали бои у Святогорска и отброс российских войск от Богородичного. Далее в ход последовали HIMARS, удары по складам, истощение врага, соответственно, деморализация.
Результатом этой эффективной месячной работы украинских сил стало то, что мы наблюдаем сейчас – прорыв и деоккупация территорий,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он сказал, что это яркий пример того, как россия начинала, и как она заканчивает. Войска бросают технику, убегают или сдаются в плен.
Летом ВСУ активно готовились к контрнаступлению
Военный эксперт рассказал, что летом было заметно, как активно ВСУ готовятся к контрнаступлению. Формирование резервов, удары по оккупантам, изнурение врага сработали.
"Сейчас мы видим то, чего ждали миллионы украинцев, особенно те, которые на оккупированных территориях, которые сейчас освобождают", – отметил он.
Парадоксальная ситуация для сил россии
Мусиенко заметил, что сейчас сложилась парадоксальная ситуация для сил россии. С одной стороны, они на Юг, на левый берег Херсонщины подтянули резервы из Крыма, но не знают, как это перебросить на правый берег Днепра. В частности, бронетехнику, артиллерийские системы, танки и т.д.
Вроде бы все есть, но помочь российской группировке войск на правом берегу оно не может. И так в общем-то для всей русской армии. Вроде и техника, и оружие есть на складах в россии, но использовать их они не могут,
– подчеркнул военный эксперт.
Он подытожил, что это последствия систематических ударов по россиянам, срыва их логистики, наконец-то сработавшие элементы хитрости и внезапности.
Мусиенко объяснил успех ВСУ: смотрите видео
Война россии с Украиной: последние новости коротко
- В Одесской области несколько уменьшилось количество воздушных тревог. У оккупантов ныне "горит" фронт поэтому они реже начали запускать ракеты.
- ВСУ 10 сентября зашли в Донецкий аэропорт. Он расположен в 10 километрах от Донецка.
- Комментируя наступление ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что хочет поздравить 2 украинских города с их днем. Президент объяснил, что одним из них является Лиман.