Потери врага более 250 человек: командование отчиталось об успехах на Таврийском направлении
Источник:Александр Тарнавский
Александр Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврийском направлении. ВСУ успешно уничтожают вражеские силы — за сутки ликвидировано 256 оккупантов.
Вооруженные Силы Украины продолжают давление на этом направлении – россияне несут значительные потери. Однако оккупанты постоянно перебрасывают личный состав на этот участок фронта.
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Россияне теряют технику и солдат
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в течение суток артиллеристы выполнили 1 506 боевых задач, в ходе которых потери врага составили 256 человек. В частности, 94 оккупанта погибли, а 162 были ранены.
Также Вооруженные Силы Украины уничтожили 18 единиц военной техники. В этот список входят:
- 3 ББМ,
- 8 артиллерийских систем и минометов,
- 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор",
- 1 БпЛА,
- 4 единицы автомобильной техники
- 1 радиолокационная станция "Ястреб АВ".
Также Тарнавский сообщил, что ВСУ успешно уничтожили 8 складов боеприпасов российских сил.
Наступление ВСУ на Юге: что известно
- Россияне активно минируют территорию на Юге и строят укрепления на всех направлениях движения. Также враг укрепляет и бетонирует господствующие высоты.
- Известно, что украинские военные достигли первого уровня обороны россиян на Юге. Продвижение идет постепенно, чтобы минимизировать потери ВСУ.
- ВСУ берут россиян на Херсонщине и Запорожье в большие "клещи". Украинские военные будут двигаться к Азовскому побережью восточнее Токмака и Мелитополя.
- Действия Вооруженных Сил Украины могут вызвать падение обороны россиян на Юге. На фоне этого россияне активно строят оборону, в частности, на Перекопском перешейке.