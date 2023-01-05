Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству

Два самых главных храма старейшего монастыря Киева, наконец-то, национализировало государство. Это означает, что больше Паша "Мерседес" и другие попы Московского патриархата не будут проводить богослужения в этих церквях.

Недавно СМИ сообщали, что с 1 января 2023 года священнослужители УПЦ МП не имеют права заходить на территорию Успенского и Трапезного соборов Киево-Печерской лавры. В то же время, в четверг, 5 января, министр культуры Александр Ткаченко отметил, что храмы стали государственными.

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Наместник Киево-Печерской лавры не присутствовал при принятии этого решения

По словам Ткаченко, над вопросом передачи Успенского собора и Трапезной церкви работала целая комиссия от 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и Минкульт.

Комиссия занималась инвентаризацией имущества. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю,

– написал Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. А по окончании работы комиссии был подписан соответствующий Акт о возвращении зданий храмов государству со стороны УПЦ.

Детали дела от юридической компании

Это решение было принято, несмотря на то, что митрополит Лавры – Паша "Мерседес" – не присутствовал на последнем заседании комиссии. Собственно, он не подписал документ, однако это не стало препятствием для возврата государственного имущества.

В пресс-службе организации "Миллер", представители которой были в составе комиссии, в соцсетях прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что оба храма передали в собственность государства в связи с тем, что истекли договоры об их аренде. Эти документы были подписаны в 2016 году и окончание срока их действия произошло 1 января 2023 года.

Поскольку одно из сооружений – Трапезная церковь – является памятником архитектуры национального значения, очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Только ценя нашу историю, мы можем бороться за будущее с чистой совестью,

– добавила адвокат Ангелина Климчук.

К этой теме напомним, что министр культуры Ткаченко отвечал на нытье наместника Киево-Печерской Паши "Мерседеса". Высокопоставленный чиновник констатировал, что аренду помещений для вражеского патриархата не продлят ни при каких обстоятельствах.