Успешный удар по оккупантам на Херсонщине, переполненные больницы Бреста: главное от Генштаба

Россия продолжает свозить раненых в Белоруссию. Поэтому больницы переполнены. Благодаря действиям наших воинов в Херсонской области, по меньшей мере два грузовика с оккупантами поехали на "концерт Кобзона".

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ утром 13 ноября. По их данным, наши военные ударили по месту базирования до полутысячи оккупантов.

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ВСУ успешно ударили по оккупантам

В Генштабе подтвердили, что высокоточно ударили по району сосредоточения оккупантов в районе населенного пункта Днепряне Херсонской области. В частности, в здание, где находились до 500 российских оккупантов.

По его результатам в Таврический вывезли два грузовика погибших захватчиков,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых. Из них еще 16 – умерло. В Генштабе предупредили, что окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.