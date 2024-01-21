Попадания в терминал Усть-Луга: технологический процесс на заводе полностью остановили

21 января 2024, 12:35
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Недалеко от Санкт-Петербурга в Усть-Луге горит нефтеперерабатывающий завод компании "Новатэк". Оттуда были эвакуированы все сотрудники, а технологический процесс остановлен.

В порту Усть-Луги горит терминал компании "Новатэк". Поэтому в Кингисеппском районе Ленинградской области объявили режим повышенной готовности.

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Персонал завода эвакуировали

В Усть-Луге горит терминал, на котором нефтеперерабатывающие продукты грузят на суда для экспорта. Оккупанты также сообщают, что эвакуация персонала уже проведена, а пострадавших нет.

В сети появилось видео, как "эвакуировали" сотрудников завода – они изо всех сил бежали к выходу. Хотя на самом деле на производстве такого уровня можно было бы организовать транспорт. Тем более что бегут они просто по дороге.

Кадры эвакуации из НПЗ: смотрите видео

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, на месте выехали специалисты администрации Ленобласти.

В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский проводит заседание оперативного штаба.

Впоследствии стало известно, что технологический процесс "Новатэк – Усть-Луги" остановлен. На месте был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

Пожар в терминале в Усть-Луге: смотрите видео

Что известно о пожаре в Усть-Луге

  • Утром 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в Усть-Луге произошел мощный взрыв. Завод расположен в прибрежной зоне Балтийского моря. Сразу возле него – упомянутый терминал, грузящий эти продукты на экспорт.
  • Российское издание Фонтанка утверждает, что в терминал якобы прилетели два БПЛА.
  • Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата в моторное топливо, керосин, дизельную фракцию и мазут. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн газового конденсата в год.
  • Однако следует заметить, что Усть-Луга – не единственный российский населенный пункт, где сегодня раздавались взрывы.
  • В Туле, вероятно, были попадания в завод "Щегловский вал", производящий систему ПВО "Панцирь". В соцсетях распространяют видео с взрывами.
  • Кроме этого, оккупанты сообщали о сбитии беспилотников над Смоленской и Орловской областями.

Автор: Анастасія Кушпіт