Попадания в терминал Усть-Луга: технологический процесс на заводе полностью остановили

Недалеко от Санкт-Петербурга в Усть-Луге горит нефтеперерабатывающий завод компании "Новатэк". Оттуда были эвакуированы все сотрудники, а технологический процесс остановлен.

В порту Усть-Луги горит терминал компании "Новатэк". Поэтому в Кингисеппском районе Ленинградской области объявили режим повышенной готовности.

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Персонал завода эвакуировали

В Усть-Луге горит терминал, на котором нефтеперерабатывающие продукты грузят на суда для экспорта. Оккупанты также сообщают, что эвакуация персонала уже проведена, а пострадавших нет.

В сети появилось видео, как "эвакуировали" сотрудников завода – они изо всех сил бежали к выходу. Хотя на самом деле на производстве такого уровня можно было бы организовать транспорт. Тем более что бегут они просто по дороге.

Кадры эвакуации из НПЗ: смотрите видео

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, на месте выехали специалисты администрации Ленобласти.

В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский проводит заседание оперативного штаба.

Впоследствии стало известно, что технологический процесс "Новатэк – Усть-Луги" остановлен. На месте был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

Пожар в терминале в Усть-Луге: смотрите видео

Что известно о пожаре в Усть-Луге