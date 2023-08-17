Я не устал за 9 лет войны, а кому-то надоели сторис о донатах

Очередной раз об усталости. Мы устали, это правда, это нормально, это естественно. У каждого есть свой предел. Поэтому и проявление усталости разное у разных людей.

Одни устают терять друзей, другие – видеть сторис о донатах

Ты устал от постоянных воздушных тревог, а ты устала от комендантского часа и проверок на блокпостах.

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Кстати, он устал от напряжения, которое испытывает за границей, и того, как ему трудно хотеть вернуться, но по уважительным причинам не иметь возможности. Она устала видеть сторис о донатах и одновременно устала из-за того, что ее хейтят за видео в клубах. Они устали убегать от мобилизации.

По другую сторону ты устал терять друзей, лучших граждан своей страны. Ты устала от того, что и дальше делают плохие турникеты, от которых гибнут твои бойцы. Ты устал от долбанного миномета и от fpv-дронов, постоянно пытающихся тебя убить. Ты устал быть много раз раненым и все равно идти на войну.

Ты устал копать и копать за других. Ты устал часто видеть пьяниц в смежниках и устал терять фланги и позиции из-за них. Устал терять друзей, отражая эти позиции.

"За 9 лет я не устал"

Я мог бы сказать, что устал от 9 лет войны и службы. Копать и терять, нести ответственность, сидеть в плену, снова идти воевать, на самом деле еб*шить. Ощущать бремя каждого утраченного бойца, каждого неправильного принятого решения, каждого пленника. Чувство вины за то, что они до сих пор там, а ты здесь. Я бы мог сказать, что устал, но это будет неправда.

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Я не фанат психологов, потому что считаю, что они не решают проблемы, а создают иллюзию для человека, чтобы тот жил с легкостью воспринимая свои ошибки с подписью "Я такой, как есть, я должен себя воспринимать". Не все психологи таковы, но большинство да.

Я задумался, почему я и большинство моего окружения (военные) не ходят к психологам. Я думаю, это закалка. Здесь я хочу поблагодарить своих родителей, за то, что, как сказали бы сейчас, "непрогрессивно" меня воспитывали. Это единственная причина, которую я нашел себе за долгие дни размышлений.

9 лет, народ, девять. Это много, когда ты не планировал быть военным. И, вероятно, это ода старому воспитанию, к которому у меня было много претензий, но которое оказалось действенным.

Когда все это закончится

На самом деле я устал из-за того, что такое воспитание исчезает. Когда-то мужчина был опорой, он не имел права быть слабым, "мужчины не плачут", "терпи, мужчина". Все это отчеканило меня и многих нас стрессоустойчивыми. Сейчас ты можешь быть слабым, если ты хочешь плакать – плачь, беги за границу – никто тебя не осудит. Жизнь одна и это нормально быть эгоистом и прожить ее так, как хочешь. Если ты слаб на физкультуре, тебя не будут учить. Ты будешь стоять сбоку со справкой, потому что учителя посадят, если ты загнешься от своей несуразности.

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Я устал видеть, как нацию воспитывают слабыми дегенератами. Мне трудно смотреть, как некоторые социальные группы пользуются пиком своей пропаганды, в то время, когда большинство здорового социума погибло, погибает и воюет. Я устал представлять, что будет дальше в Украине, если мы все погибнем. Все должно иметь свои пределы, и большинство границ начинают пересекаться уже сейчас.

В жизни я руководствовался прекрасной цитатой Иоганна Вольфганга Гете: "Лишь тот достойный жизни и свободы, кто каждый день идет за них в бой!". Поэтому воспринимаю это как удары в спину, очень неприятные, и как подрывающие морально-боевой дух.

Судьба вместо депрессии подарила мне злобу и ненависть, которая не позволяет опускать руки и не позволяет уставать. Сразиться до последнего дыхания ради прекрасного будущего нашей страны. Отбиваться от таких "ударов в спину".

Поэтому достаточно ныть о том, когда все закончится. 9 лет, а это все только начало. Кончится это тогда, когда закроешь глаза навсегда.