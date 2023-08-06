Странное решение для советских времен, – Верещук обратила внимание на особенность "Родины-Мать"
Источник:Ирина Верещук
На монументе "Родина-Мать" 6 августа установили украинский трезубец вместо герба Советского Союза. В то же время, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратила внимание на особенность этой скульптуры.
Она отметила, что эта особенность довольно странная. Она также отметила, что не понимает, как такую идею продвинули во времена СССР.
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Верещук обратила на особенность "Родины-Мать"
Министр по вопросам реинтеграции отметила, что раньше она никогда не замечала особенности этого монумента. В частности, она пояснила, что "Родина-Мать" обращает свой меч и щит на Восток, то есть в сторону России.
Не знаю в чем была идея – для советских времен, мягко говоря, странное решение,
– сказала она.
Верещук заметила особенность монумента "Родина-Мать" / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук
В то же время Верещук подчеркнула, что сейчас уже с установленным трезубцем нашего государства все выглядит "именно так, как надо". Министр отметила, что судьбу все же не обманешь.
Что известно о замене герба на "Родине-Мать"
- В сети 6 августа опубликовали снимки, на которых видно, как на монументе "Родина-Мать" установили украинский трезубец вместо советского герба. Раньше эти работы пришлось прекратить из-за сильного ветра и дождя, который был в Киеве.
- Следует отметить, что демонтировать советский герб начали 30 июля 2023 года. Тогда с монумента была снята первая часть символики СССР. Завершили декоммунизировать "Родину-мать" 1 августа.
- Стоимость этого проекта – 28 миллионов гривен. Однако финансировать замену символики будут не из государственного бюджета, а из группы Метинвест Рината Ахметова, а также за счет других доноров.
- Завершить все работы окончательно планируется ко Дню флага нашего государства, а именно – 23 августа. Украинцев также предупредили, что трезубец на монументе может по цветовой гамме отличаться от цвета "Родины-Мать", но со временем он наберет нужный оттенок.
- Заметим, что украинский трезубец гораздо больше, чем советский герб. Его размеры составляют 4,5 на 7,5 метра.