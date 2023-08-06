Странное решение для советских времен, – Верещук обратила внимание на особенность "Родины-Мать"

На монументе "Родина-Мать" 6 августа установили украинский трезубец вместо герба Советского Союза. В то же время, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратила внимание на особенность этой скульптуры.

Она отметила, что эта особенность довольно странная. Она также отметила, что не понимает, как такую идею продвинули во времена СССР.

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Верещук обратила на особенность "Родины-Мать"

Министр по вопросам реинтеграции отметила, что раньше она никогда не замечала особенности этого монумента. В частности, она пояснила, что "Родина-Мать" обращает свой меч и щит на Восток, то есть в сторону России.

Не знаю в чем была идея – для советских времен, мягко говоря, странное решение,

– сказала она.



Верещук заметила особенность монумента "Родина-Мать" / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук

В то же время Верещук подчеркнула, что сейчас уже с установленным трезубцем нашего государства все выглядит "именно так, как надо". Министр отметила, что судьбу все же не обманешь.

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