Устанут идти, - Арестович заверил, что "по земле" Запорожью ничего не угрожает

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что сейчас для Запорожья нет наземной угрозы. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор врагу на Юге.

Об этом советник главы Офиса Президента заявил в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Алексей Арестович отметил, что на участке фронта в районе Орехово и Гуляйполя у украинских воинов серьезные успехи.

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Если будет угроза – местная администрация предупредит

Алексей Арестович отметил, что россияне в Запорожье сосредоточили свои основные усилия в районе Васильевки. По словам советника Офиса Президента, там кафиры разместили 3 батальонно-тактические группы, которые ведут подготовку к возможному наступлению. Арестович отметил, что его предварительные заявления о скоплении российских войск в Васильевке вызвали волнение у жителей Запорожья.

Поэтому Арестович заверил, что наземной угрозы со стороны России для Запорожья пока, к счастью, нет. Советник главы Офиса Президента убежден, что россияне "устанут идти" в Запорожье.

Сразу хочу предупредить жителей Запорожья: им ничего не угрожает по земле. Они (русские кафиры – 24 канал) устанут туда идти,

– заверил Арестович.

Но несмотря на это, советник главы Офиса Президента отметил, что если вдруг угроза для города все же будет, то военно-гражданская администрация сообщит об этом.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

Под российской оккупацией временно находится часть Запорожской области, в том числе город Мелитополь. У мирных жителей города, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, кафиры требуют до 5 тысяч гривен за разрешение на выезд .

В ночь на 24 мая оккупанты атаковали Новояковловку . Вражеские снаряды уничтожили несколько зданий, в том числе детский сад. В результате атаки погиб один человек.

Кроме того, 23 мая захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Гуляйполя и поселка Полтавка Пологовского района Запорожья.

В Запорожском направлении кафиры фактически не ведут наступательных действий, они сосредотачивают свои силы на обороне и хотят закрепиться на своих позициях. Однако это не избавляет их от потерь. К примеру, в период с 20 по 23 мая украинские военные навсегда приземлили 8 беспилотников "Орлан-10". Кроме того, за сутки 23 мая нашим воинам удалось ликвидировать 9 кафиров, а еще 16 ранили.

Вечером 23 мая российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Муж сейчас в крайне тяжелом состоянии в больнице.

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