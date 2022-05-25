Устанут идти, - Арестович заверил, что "по земле" Запорожью ничего не угрожает
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что сейчас для Запорожья нет наземной угрозы. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор врагу на Юге.
Об этом советник главы Офиса Президента заявил в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. Алексей Арестович отметил, что на участке фронта в районе Орехово и Гуляйполя у украинских воинов серьезные успехи.
Обещают уничтожать: на Запорожье партизаны оставляют для оккупантов открытки
Если будет угроза – местная администрация предупредит
Алексей Арестович отметил, что россияне в Запорожье сосредоточили свои основные усилия в районе Васильевки. По словам советника Офиса Президента, там кафиры разместили 3 батальонно-тактические группы, которые ведут подготовку к возможному наступлению. Арестович отметил, что его предварительные заявления о скоплении российских войск в Васильевке вызвали волнение у жителей Запорожья.
Поэтому Арестович заверил, что наземной угрозы со стороны России для Запорожья пока, к счастью, нет. Советник главы Офиса Президента убежден, что россияне "устанут идти" в Запорожье.
Сразу хочу предупредить жителей Запорожья: им ничего не угрожает по земле. Они (русские кафиры – 24 канал) устанут туда идти,
– заверил Арестович.
Но несмотря на это, советник главы Офиса Президента отметил, что если вдруг угроза для города все же будет, то военно-гражданская администрация сообщит об этом.
Какая ситуация в Запорожье: последние новости
- Под российской оккупацией временно находится часть Запорожской области, в том числе город Мелитополь. У мирных жителей города, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, кафиры требуют до 5 тысяч гривен за разрешение на выезд .
- В ночь на 24 мая оккупанты атаковали Новояковловку . Вражеские снаряды уничтожили несколько зданий, в том числе детский сад. В результате атаки погиб один человек.
- Кроме того, 23 мая захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Гуляйполя и поселка Полтавка Пологовского района Запорожья.
- В Запорожском направлении кафиры фактически не ведут наступательных действий, они сосредотачивают свои силы на обороне и хотят закрепиться на своих позициях. Однако это не избавляет их от потерь. К примеру, в период с 20 по 23 мая украинские военные навсегда приземлили 8 беспилотников "Орлан-10". Кроме того, за сутки 23 мая нашим воинам удалось ликвидировать 9 кафиров, а еще 16 ранили.
- Вечером 23 мая российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Муж сейчас в крайне тяжелом состоянии в больнице.