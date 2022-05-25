Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Олексій Арестович наголосив, що на ділянці фронту в районі Оріхова та Гуляйполя в українських воїнів серйозні успіхи.
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Якщо буде загроза – місцева адміністрація попередить
Олексій Арестович зазначив, що росіяни на Запоріжжі зосередили свої основні зусилля в районі Василівки. За словами радника Офісу Президента, там окупанти розмістили 3 батальйонно-тактичні групи, які ведуть підготовку до можливого наступу. Арестович зазначив, що його попередні заяви про скупчення російських військ у Василівці викликали хвилювання у мешканців Запоріжжя.
Тому Арестович запевнив, що наземної загрози з боку Росії для Запоріжжя поки що, на щастя, немає. Радник голови Офісу Президента переконаний, що росіяни "стомляться іти" до Запоріжжя.
Відразу хочу попередити мешканців Запоріжжя: їм нічого не загрожує по землі. Вони (російські окупанти – 24 канал) стомляться туди іти,
– запевнив Арестович.
Та попри те, радник голови Офісу Президента зазначив, що якщо раптом загроза для міста таки буде, то військово-цивільна адміністрація повідомить про це.
Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Під російською окупацією тимчасово перебуває частина Запорізької області, зокрема і місто Мелітополь. У мирних мешканців міста, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, окупанти вимагають до 5 тисяч гривень за дозвіл на виїзд.
- У ніч проти 24 травня окупанти атакували Новояковлівку. Ворожі снаряди знищили кілька будівель, зокрема дитячий садочок. Унаслідок атаки загинула одна людина.
- Крім того, 23 травня загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Гуляйполя та селища Полтавка Пологівського району Запоріжжя.
- На Запорізькому напрямку окупанти фактично не ведуть наступальних дій, вони зосереджують свої сили на обороні та хочуть закріпитися на своїх позиціях. Однак це не рятує їх від втрат. Наприклад, у період з 20 по 23 травня українські військові назавжди приземлили 8 безпілотників "Орлан-10". Крім того, за добу 23 травня нашим воїнам вдалося ліквідувати 9 окупантів, а ще 16 – поранили.
- Увечері 23 травня російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловік зараз у вкрай важкому стані у лікарні.
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