Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Олексій Арестович наголосив, що на ділянці фронту в районі Оріхова та Гуляйполя в українських воїнів серйозні успіхи.

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Якщо буде загроза – місцева адміністрація попередить

Олексій Арестович зазначив, що росіяни на Запоріжжі зосередили свої основні зусилля в районі Василівки. За словами радника Офісу Президента, там окупанти розмістили 3 батальйонно-тактичні групи, які ведуть підготовку до можливого наступу. Арестович зазначив, що його попередні заяви про скупчення російських військ у Василівці викликали хвилювання у мешканців Запоріжжя.

Тому Арестович запевнив, що наземної загрози з боку Росії для Запоріжжя поки що, на щастя, немає. Радник голови Офісу Президента переконаний, що росіяни "стомляться іти" до Запоріжжя.

Відразу хочу попередити мешканців Запоріжжя: їм нічого не загрожує по землі. Вони (російські окупанти – 24 канал) стомляться туди іти,

– запевнив Арестович.

Та попри те, радник голови Офісу Президента зазначив, що якщо раптом загроза для міста таки буде, то військово-цивільна адміністрація повідомить про це.

Яка ситуація на Запоріжжі: останні новини

Під російською окупацією тимчасово перебуває частина Запорізької області, зокрема і місто Мелітополь. У мирних мешканців міста, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, окупанти вимагають до 5 тисяч гривень за дозвіл на виїзд.

У ніч проти 24 травня окупанти атакували Новояковлівку. Ворожі снаряди знищили кілька будівель, зокрема дитячий садочок. Унаслідок атаки загинула одна людина.

Крім того, 23 травня загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Гуляйполя та селища Полтавка Пологівського району Запоріжжя.

На Запорізькому напрямку окупанти фактично не ведуть наступальних дій, вони зосереджують свої сили на обороні та хочуть закріпитися на своїх позиціях. Однак це не рятує їх від втрат. Наприклад, у період з 20 по 23 травня українські військові назавжди приземлили 8 безпілотників "Орлан-10". Крім того, за добу 23 травня нашим воїнам вдалося ліквідувати 9 окупантів, а ще 16 – поранили.

Увечері 23 травня російські загарбники увірвалися до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловік зараз у вкрай важкому стані у лікарні.

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