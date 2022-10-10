Устроим врагам ад, – "Украинская команда" после российского террора открыла новый сбор

Враг зря рассчитывал запугать украинцев. В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинской команды" открыл новый сбор.

Средства планируют направить на нужды украинских защитников, которые пошли в контрнаступление.

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"Отомстим за Украину! Устроим врагам ад! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали!" – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.

"Украинская команда" открывает новый сбор / Фото волонтерского штаба

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