Откроет дорогу России, – полковник США четко объяснил, почему Украине крайне важно сохранить Донбасс

США давит на Киев с условием территориальных уступок для быстрого завершения войны. Однако этот вопрос остается для Киева "красной линией", ведь он понесет за собой ужасные последствия.

Такое мнение 24 Канала озвучили полковник США в отставке Джон Свит и и аналитик по нацбезопасности Марк Тот, отметив, что эта территория является ключевой для сдерживания российских захватчиков. Если Россия ее получит, то останавливаться на этом не будет.

Почему Украине крайне важно сохранить Донбасс?

Полковник США в отставке отметил, что Донбасс – это фактически крепость Украины. Часть региона Россия уже оккупировала. Однако, с другой стороны, именно устойчивость украинских войск в Донецкой области не позволила россиянам быстро дойти до Киева и Одессы в начале полномасштабного вторжения.

Именно поэтому Россия имеет целью закрепить эту территорию на переговорах, ведь не может захватить ее военным путем.

Если россиянам удастся взять весь Донбасс, это откроет дорогу России в Киев и Одессу. Это будет вопросом времени, когда они начнут наступление на эти два населенных пункта. В результате, это повлияет на судьбу Украины как суверенного государства,

– подчеркнул Свит.

Аналитик по нацбезопасности добавил, что Донбасс – это украинский "кулак", направлен на российскую линию фронта. Через него оккупанты не могут осуществить военный маневр ни с севера, ни с юга. Поэтому если Россия, по результатам мирного соглашения, получит Донбасс, она достигнет того, за что воевала более 3 лет. Украина же потеряет свою безопасность.

Интересно! Политолог Олег Лесной высказал мнение о том, что ни один украинский политик не пойдет на встречу идеи об отдаче Донбасса. Этот сценарий фактически является российский – мол, мы должны уступать свою территорию, а россияне не должны отходить со своей стороны вглубь своей территории.

Территориальные уступки Украины: что известно?