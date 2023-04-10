Украина уже изменила свои военные планы из-за громкой утечки "секретных документов", – CNN

В сеть слили десятки бумаг, которые якобы могли иметь гриф "секретно" и были в распоряжении американской разведки. Как отмечают аналитики, учитывая это, нашему государству пришлось даже изменить свои планы в войне против России.

Уже сейчас можно констатировать, что этот инцидент с возможным утечкой "секретных бумаг" разведки США повлиял на ход современной истории. В частности, – на решения, которые принимает военное руководство нашего государства.

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Надо менять планы

Как отметили аналитики CNN со ссылкой на официальных лиц, вероятная "утечка" уже заставила Пентагон ограничить доступ к потокам определенных данных, которые были доступны сотням людей в правительстве.

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за "утечки", сообщил CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому,

– также говорится в материале.

Кроме того, там отмечено, что в этих "секретных материалах", среди прочего, речь идет о недостатках в поставках вооружения, получаемых Украиной, а также – слабых местах в противовоздушной обороне нашего государства.

Собственно, эта информация может помочь врагу – поэтому, очевидно, было принято решение об изменении планов.

Может ли помешать "утечка документов" контрнаступления ВСУ

В CNN со ссылкой на собственные источники подчеркнули, что многие высокопоставленные чиновники разных стран крайне обеспокоены вероятной утечкой информации о войне в Украине. По словам аналитиков, это может помешать ВСУ на поле боя.

В частности, точно не в пользу украинской армии пойдет материал под названием "Россия-Украина". Констатировать это рано, однако в нем существуют предположения, что битва за Донбасс может зайти в тупик в течение 2023 года. В частности, из-за проблем с выносливостью наших военных.

"Украине будет трудно достичь достижений, но это не поможет публично обнародовать частную оценку США, указывающую на вероятную годовую тупик", – прокомментировал этот документ чиновник журналистам из CNN.

Многие СМИ со ссылкой на собственные источники констатировали, что Вашингтон признает, что эти "секретные материалы" являются аутентичными. Однако пока сказать стопроцентно, что это так – нельзя, ведь идет расследование, которое начал Пентагон , а затем Минюст США.

В то же время в Вооруженных Силах после этой "утечки" констатировали, что контрнаступление нашей армии – это вопрос времени. В том, что он обязательно будет – ни у кого сомнений нет. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский после того, как эта новость получила огласку, заявил о собрание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди других важных вопросов на заседании была поднята тема предотвращения потенциальной утечки информации, которая может помочь врагу.