Чрезвычайная ситуация в Полтавской области: утечку газа ликвидировали
Источник:Полтавская ОВА
В Полтавской области на газопроводе произошла утечка. Жители двух населенных пунктов остались без газоснабжения. По состоянию на сегодня, 13 февраля, утечку удалось ликвидировать.
Об этом сообщили в Полтавской ОГА. Там отметили, что ситуация на контроле.
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Утечка газа ликвидирована
"Бригады ликвидировали утечку газа на газопроводе в Новосанжарской общине. Начинают подачу голубого топлива потребителям", – сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, подчеркнув, что людям обязательно восстановят газоснабжение.Заметьте. В результате аварии без газа остались 1500 потребителей.
Что произошло
12 февраля на газопроводе в Новосанжарской общине произошла утечка газа. Ее обнаружили работники "Полтавагаза".
Чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, почти 1500 семей в Лелюховке и Новых Санжарах пришлось временно лишить газоснабжения.
На месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей,
– объяснили в ОВА.
Отравление газом в Украине: последние случаи
- В Киевской области угарным газом отравились две несовершеннолетние девочки. Это случилось во время поездки на дачу. Семья прибыла в загородный дом в селе Торфяное. Семья планировала провести здесь выходные и решила растопить печь, чтобы прогреть дом. Впрочем, в результате неисправности воздуховода произошло задымление. Двух дочерей – 12 и 10 лет – доставили в больницу с отравлением. К счастью, все обошлось без угрозы для здоровья обоих детей.
- Трагически завершился подобный случай в Новогород-Северском. Там от отравления угарным газом погибла целая семья – отец, мать и их 4-летний ребенок. Инцидент произошел в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Утечка газа произошла из-за нарушения правил эксплуатации газового котла.
- В Ужгороде тоже целая семья отравилась угарным газом в собственном частном доме. Пострадало 5 членов семьи. Среди них – трое детей, в возрасте 11, 9 лет и 6-месячный младенец. Детей положили в реанимацию. Их 32-летнюю мать тоже пришлось госпитализировать.