В Чехии произошла утечка химикатов на очистном предприятии: есть погибшие

19 июня 2021 , 00:40
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Источник:

iDNES

В Чехии в городе Пльзень 18 июня произошла авария на промышленном предприятии по очистке сточных вод. Известно о семи пострадавших.

К сожалению, двое из них умерли в больнице. Тем временем местным жителям власти посоветовали не открывать окна. 

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Авария с трагическими последствиями произошла в Чехии: что известно

18 июня на предприятии по очистке сточных вод в городе Пльзень в Чехии произошла авария. Зафиксирована утечка веществ с высокой концентрацией соединений серы.

  • Сейчас местные власти советуют жителям города не открывать окна, хотя и утверждают, что угрозы нет. Тем временем правоохранители перекрыли дороги к предприятию, где возникла чрезвычайная ситуация.
  • Известно, что из-за утечки химикатов пострадали семь человек. Трое пострадавших смогли самостоятельно выйти из зоны поражения, других четырех выносили спасатели.

Пострадавших срочно госпитализировали, но, к сожалению, жизнь двух из них спасти не удалось. Еще два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.


В химической аварии в Чехии погибли два человека, еще пятеро пострадали / Фото blesk.cz

Обстоятельства и причины аварии будет выяснять следствие. Известно только то, что на предприятии в воздухе – значительная концентрация сероводорода и сульфита.

Другие аварии на химических предприятиях в июне 2021

  • В США в городе Роктон в штате Иллинойс 15 июня пожар на химическом предприятии создал угрозу экологической катастрофы в регионе. Впрочем, во время самого инцидента никто не пострадал.
  • 12 июня в провинции Гуйчжоу в Китае жизни потеряли восемь человек. А все из-за утечки химикатов, который произошел во время выгрузки метилформиата из автомобиля.
  • 8 июня в городе Шихецзы (также в Китае) произошли взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния. По данным правительства – жертв не было.
Автор: Олесь Друкач