"Слив" разговоров офицеров ВВС о Taurus: посол Германии прибыл в МИД России

В российский МИД вызвали немецкого посла в Москве из-за факта слива секретных переговоров немецкого руководства Военно-воздушных сил по поставкам ракет Taurus Украине.

Посол Германии уже прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, об этом сообщили российские СМИ.

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"Посол Германии прибыл в МИД России, куда был вызван из-за разговора офицеров ФРГ по атакам на Крымский мост", – говорится в сообщении.

Кроме того, пропагандистские издания обнародовали видеозапись, где посол Александер Граф Ламбсдорфф выходит из машины.

Немецкий посол возле МИДа России: видео

Перед входом в здание МИДа России его ждали представители российских пропагандистских агентств, чтобы получить комментарии.

Разговор закончился примерно в 11:00, а после выхода из ведомства посол проигнорировал вопросы представителей СМИ.

Что известно о "сливе" данных о Taurus