В НАТО пригрозили России из-за "Северных потоков": каким может быть ответ Альянса
После утечек на газопроводах "Северных потоков" НАТО пообещало решительный ответ на умышленную атаку на критическую инфраструктуру членов Альянса. Вероятно, что после этого возрастут также поставки оружия в Украину.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Запад предупредил Кремль, что в случае атак на критическую инфраструктуру Украины нам предоставят дальнобойные ракеты.
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Каким может быть ответ НАТО
Пионтковский считает, что НАТО не применит пятую статью. Оно перейдет в прямую атаку на российскую армию, как предупредили президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в случае ядерной атаки.
Они позволят Украине добить российскую армию. Они просто резко интенсифицируют поставки вооружения,
– отметил российский публицист.
По его мнению, Запад снимет ограничение не давать Украине дальнобойные ракеты к системам HIMARS, которые бьют на 300 – 500 километров, чтобы ВСУ не били по территории России. И очередной пакет военной помощи США является первым шагом к этому.
Пионтковский о взрывах на "Северном потоке" и возможном ответе НАТО: смотрите видео
Почему Украине необходимы дальнобойные ракеты
Пионтковский напомнил, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратил внимание на вопрос безнаказанности России из-за ее двадцатикратного превосходства в дальности огневого воздействия. Генерал призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты, заявив, что Украина не будет бить по российским городам.
Просто наличие у нас этих ракет и возможности ударить по россиянам будет достаточно, чтобы сдержать россиян от ударов по нашим городам. Чтобы они знали, что у нас есть ракеты, и в случае чего за каждую ТЭЦ в Харькове будет ТЭЦ в Курске, а за ТЭЦ в Киеве будет ТЭЦ в Москве,
– процитировал он слова Залужного.
По мнению публициста, часть этих ракет уже предоставили Украине. А Москву по частным каналам предупредили, что если еще будут атаки вроде удара по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге, тогда ВСУ получат полный набор этих дальнобойных ракет и украинцы сами будут решать, как их использовать.
Утечки на "Северных потоках": что известно
- В ночь на 26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления. Предполагалось, что утечка газа произошла юго-восточнее датского острова Борнгольм.
- Оператор "Северного потока" 27 сентября заявил о разрушении сразу 3 ветвей газопровода. Поэтому в Германии уже начали расследование.
- Впоследствии в Балтийском море обнаружили еще одну утечку газа. В Швеции не исключают, что была еще одна детонация.
- В НАТО 29 сентября официально отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Подрывы на трубопроводах Альянс назвал диверсией.