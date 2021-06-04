Это утопия, – Казанский о помощи войск НАТО в возвращении Донбасса

НАТО помогает Украине в противостоянии с Россией, но только оружием и финансами. Ждать того, что войска альянса станут на фронте рядом с украинскими – не стоит.
Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский. По его словам, страны НАТО не готовы воевать за Украину.
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К сожалению, этот вариант – это утопия,
– заявил Казанский.
Он заверил, что если бы такой вариант борьбы с Россией существовал – он бы поддержал его. "Одно дело, когда Украина один на один с Россией, а другое – когда есть страны НАТО, это совсем другое дело", – сказал Казанский.
Однако, как отметил Казанский, пока об этом речи не идет.
"Нам готовы помогать разными способами: и финансово, и оружие дают. Однако воевать за нас пока никто не готов. Поэтому вопроса такого пока нет", – подытожил он.
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