Утренний сюрприз к Дню Авдеевки: над Донецком на шариках пролетал украинский флаг
Для оккупированного Донецка день начался неожиданно – над городом можно было заметить украинское знамя. Его запустили туда на воздушных шарах волонтеры.
Детали украинского сюрприза для Донецка в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что россияне не могли оставить его в покое.
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Сюрприз от украинцев
В Украине 9 сентября отмечают 245 годовщину со дня основания Авдеевки. Виталий Барабаш рассказал, что день начался с активности. Волонтеры в честь дня города Авдеевка запустили украинский флаг на красно-черных воздушных шарах в направлении Донецка.
Запуск украинского флага ко Дню Авдеевки: смотрите видео
Флаг успешно достиг цели и начал раздражать оккупантов прямо из воздуха. Местные жители активно публикуют видео с флагом, пролетающим на шариках над оккупированным городом. Россияне бесятся от "поздравления" – они даже пытались сбить ненавистный им символ.
Уже над Киевским районом города Донецка украинский флаг развевается,
– подытожил Барабаш.
Стоит отметить, что дончане также сообщили о пролете государственного флага над Калининским районом. Приземлился флаг в Ленинском районе – он застрял на одном из деревьев.
Украинский флаг побывал в Донецке: смотрите видео
Украинский флаг действует на нервы оккупантам
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