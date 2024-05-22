Утренняя молитва, "чистота" и достаток: какой компромат на нового министра обороны России
После пятой "инаугурации" Владимир Путин провел кадровые ротации в Кремле. Вместо Сергея Шойгу новым министром обороны стал экономист Андрей Белоусов. Впрочем, на этого чиновника уже нашли немалый компромат.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что речь идет о коррупции, огромных дворцах и денежных переводах за границу. Из переписки, которую опубликовал центр "Досье", известно, что Мальтийский банк даже просил Белоусова объяснить происхождение этих средств.
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Какой компромат нашли на нового министра
К состоянию Белоусова не могут не возникать вопросы, ведь он чиновник с зарплатой 7 тысяч долларов. Однако неизвестным образом мог позволить себе переводить 600 тысяч евро в Мальту. После этого его жена получила новую должность и уже официально начала получать огромную зарплату.
Также были опубликованы фото его квартиры. Там все в золоте и бриллиантах. Возникают вопросы, как это возможно, ведь Белоусова назначили для того, чтобы он преодолел коррупцию в минобороны.
Кроме истории с коррупцией "всплыли" и другие детали. Оказывается он дал 7 обетов Богородице. Первый – каждое утро молиться и начинать с молитвы каждое совещание. Это записано в его календаре. Далее – заниматься спортом, читать, правильно питаться, ежедневно звонить маме, соблюдать правила "чистоты" в отношении женщин,
– рассказал Михаил Шейтельман.
Пока Белоусов занимал "второстепенные" должности в Кремле и был непубличным политиком, никто так тщательно не изучал его биографию, но сейчас ситуация изменилась. Граждане имеют право знать, кто теперь руководит таким большим ведомством еще и во время войны.
"Можно ли было найти компромат на Шойгу за последние 10 лет? Нет, вообще ничего. Так же как и на Путина. Этим и опасны новые люди на должностях и поэтому глава Кремля никого не меняет", – добавил политтехнолог.
Что известно об Андрее Белоусове
- О назначении Белоусова объявили 12 мая. Он заменил на этой должности Сергея Шойгу, который возглавлял Минобороны более 10 лет. В Офисе Президента отметили, что Белоусов будет иметь две главные задачи – уменьшить коррупцию среди российских генералов и гарантировать безопасность Путину, который боится заговора против себя.
- Белоусов ранее не имел отношения к военному делу. Он всю жизнь занимался экономикой, даже возглавлял соответствующие министерства, впоследствии был внештатным советником премьера, а затем помощником президента. В 2014 году единственный из "экономического" окружения Путина поддержал аннексию Крыма.
- Международные журналисты объясняют назначение Белоусова тем, что Россия хочет развивать военную экономику. Более того, оно произошло на фоне медленного продвижения оккупационных войск и коррупционных скандалов в российском минобороны. Также отмечают личную лояльность Путина к новому министру. Глава Кремля якобы считает его честным и полностью доверяет.