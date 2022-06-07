Утром украинские силы ПВО сбили ракету, – председатель Запорожской ОВА
Украинские защитники продолжают сопротивляться врагу. В результате слаженных и профессиональных действий наших бойцов, оккупанты не досчитались одной ракеты.
Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.
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По словам Старуха, украинские бойцы готовы к наступлению россиян на Запорожье.
Сейчас буквально в 7:30 наши ПВО сбили ракету. Наша армия – молодцы. Они воюют и дают отпор врагу, нанося существенные потери,
– отметил председатель Запорожской ОВА.
Какая ситуация на Запорожье
Старух отметил, что бои на линии столкновения на Запорожье идут постоянно. Различается только степень интенсивности. Он предположил, что у врага есть замысел по прорыву на Камышевахе и Григоровке. Однако там достаточно сложный рельеф местности.
"Недалеко расположено Каховское водохранилище, куда впадают реки и большие заливы. Там много мостовых переходов. Если на юге области у нас степи, где хорошая видимость, то за Васильевкой сложный рельеф. Тяжелой технике будет трудно преодолеть", – рассказал Старух.
Он добавил, что у врага есть много вариантов, куда наступать. Они могут зайти как с Ореховского направления, так и со стороны Камышевахи – Григоровки.
Наши военные все это просчитали. Там есть соответствующие вооруженные подразделения Украины. Укреплений возвели достаточно и будем продолжать это делать,
– подчеркнул глава Запорожской ОВА.
Враг намерен захватить Запорожье
Президент Владимир Зеленский констатировал, что часть Запорожской области оккупирована, и дальнейшей целью России является областной центр. Враг намерен захватить Запорожье, это одна из его ближайших целей.
"Что касается Запорожья, то там угрожающая ситуация, потому что там часть (области – 24 канал) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать", – сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Запорожье опровергли слухи о "намерениях сдать город".
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 7 июня на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел.
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