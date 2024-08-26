Утром россияне атаковали Киевскую ГЭС ракетами и дронами, – Forbes
Источник:Forbes
Оккупанты ударили по Киевской ГЭС. Известно, что гидроэлектростанцию атаковали и ракеты, и дроны.
Утром россияне пытались разрушить Киевскую ГЭС в Вышгороде, ударив по ней ракетами и дронами. Об этом в комментарии СМИ на условиях анонимности сообщил топ-менеджер государственной энергокомпании, ознакомленный с ситуацией.
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Поражение есть, но без угрозы прорыва
По словам чиновника, в результате обстрелов есть попадание и повреждение Киевской ГЭС. В то же время, он заверил, что угрозы прорыва плотины или критических разрушений станции нет.
Напомним, что, начиная с ночи несколько часов подряд, страна-агрессорка терроризировала Украину дронами и ракетами: крылатыми, баллистическими, аэробалистическими. Под ударом оказались 15 областей. Среди них – Киевская область и столица. Там раздавались мощные взрывы.
Утром президент Зеленский заявил об одной из самых масштабных атак на Украину. В Киевской ОВА сообщили о последствиях российского террора. Там заявили о поражении двух энергетических объектов, повреждении двух десятков частных домов и трех раненых.
Между тем, ряд СМИ, а также российские пропагандисты распространили видео последствий удара по Киевской ГЭС.
В Центре противодействия дезинформации поспешили заверить, что угрозы прорыва дамбы на Киевской ГЭС нет. Ее просто невозможно разрушить ракетами. Там напомнили, что сценарий с Каховской ГЭС здесь повторить нельзя, ведь тогда был подрыв.