Уважаю, но не поддерживаю, – Протасевича снова потянули говорить о Лукашенко

Экс-редактора оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича в Беларуси привели на брифинг с силовиками. На нем журналист рассказал, что якобы "уважает президента", но не поддерживает.

Соответствующее заявление он сделал 14 июня. Это уже не первое подобное заявление журналиста со времени пребывания в Беларуси.

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Протасевич сделал заявление о Лукашенко

Романа Протасевича, которого ранее силовики сняли с самолета в Минске, привели к журналистам. Он заявил, что "уважает президента как человека, который смог выстоять перед тем напором, который начался летом и продолжается до сих пор".

Но я не перехожу на сторону государства. Никто меня ни в чем не убеждал. Я говорю искренне,

– заявил Протасевич.

Кстати, Протасевич также рассказал, что никто его не бил. Однако во время так называемого интервью, которое журналист ранее дал местному государственному телеканалу ОНТ, родители заметили "синяки на руках", а лицо было "замылено". Тогда отец Протасевича заявил, что "верить этому фильму нельзя".

Перед тем, диктаторская власть Лукашенко опубликовала видео с Протасевичем. Тогда на его лице виднелись следы побоев, которые, вероятно, пытались скрыть тональными средствами для лица.

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14 июня Протасевича неожиданно привели на брифинг белорусских властей касательно посадки самолета Ryanair. Задержанный активист был без наручников. Протасевич назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его бил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Наиболее вероятно, что оппозиционер Протасевич делает такие заявления из-за пыток со стороны силовиков.

Во время брифинга он также заявил, что его никто не бил, а родители – в заложниках Польши.

Зато 12 июня родители задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича обратились с просьбой о помощи к Ангеле Меркель.

13 июня страны "Большой семерки" обратились к режиму Лукашенко и призвали изменить курс политики и согласиться на проведение честных президентских выборов.