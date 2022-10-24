Количество и точность ракетных обстрелов ближе к зиме будет повышаться, – военный эксперт

Россия нанесла удары по энергосистеме Украины. Такие обстрелы еще непременно повторятся, потому что это тактика ведения войны Россией.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что россияне во время массированного удара по Киеву 10 октября промахнулись, потому что пытались попасть в СБУ.

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Россия пристреливалась

Жданов рассказал, что Россия пристреливалась, нанося удары по энергосистеме Украины. Враг пристреливает эти места и чем ближе к зиме, тем обстрелы будут сильнее. По этим объектам Россия бьет высокоточным оружием.

То есть крылатыми ракетами. Это либо "Калибры", либо Х-101, либо Х-555,

– отметил военный эксперт.

Жданов о том, что количество и точность ракетных обстрелов поближе к зиме будет повышаться: смотрите видео

Запасы российских ракет

Он продолжил, что есть версия, что запасы ракет, в том числе Х-101, в России заканчиваются. В частности, некоторые из них сделаны в 2022 году. То есть они изготавливают ракеты и сразу же с конвейера используют их.

"Очевидно, производство все же работает. Они достигли импортозамещения в этом смысле. Ракета у них замкнутого цикла производства, они ее производят и бросают в нас", – заметил Жданов.

По его словам, интересен вопрос, где они берут детали. По всей вероятности, они обходят санкции с помощью того же Ирана или других стран Азии. "Серые схемы" по поставкам микросхем и чипов работают.

Ракетные обстрелы будут до конца войны. Такова методика ведения войны Россией,

– подчеркнул военный эксперт.

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