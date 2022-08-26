Радикально не повлияет на ситуацию на фронте, – Краев о приказе путина увеличить армию россии

Президент россии владимир путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 137 тысяч военных. Однако эксперты говорят, что это затянется, да и вообще радикально не повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом 24 каналу сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он говорит, что путин сейчас пытается "сколотить" резервы.

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По его словам, путин хочет подготовить как можно больше людей, чтобы они гнили в украинском черноземе на Юге и Востоке нашей страны.

Краев объяснил, что глава кремля действительно пытается получить возможность расширить следующий призыв, чтобы у него был хоть какой-нибудь резерв. Ведь оперативный резерв первой и второй волн был просто использован в Украине, и заполнить его не могут.

Но, эксперт ответил, что не нужно бояться и учитывать эти заявления. Ведь увеличение российской армии не радикальное, это не миллион или полтора миллиона военных, это 137 тысяч.

Кроме того, это штатное расписание, то есть там будут также инфраструктурные части, медицинские батальоны, связные и т.д. Поэтому это действительно не радикально повлияет на ситуацию на нашем фронте,

– заявил Краев.

Потянет ли россия увеличение армии экономически

По его мнению, россия скоро уже в третий раз будет переживать технический дефолт. К тому же, как отметил эксперт, чем россия сейчас может обеспечить свою армию?

"Только собственным золотовалютным резервом, потому что платить зарплаты чем-то нужно, закупать ресурсы тоже нужно, а так как внешняя торговля понемногу останавливается, россии остается только использовать собственное золото, которого с каждым днем ​​становится все меньше", – отметил Краев.

Поэтому они могут увеличивать свои войска сколько хотят, могут расширять собственное штатное расписание, но сомневаюсь, что их экономика будет удовлетворена, и что они потянут долговременный конфликт,

– подытожил он.

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