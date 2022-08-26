Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він каже, що путін зараз намагається "сколотити" резерви.

До теми Реальність може бути скромнішою, ніж запланував путін, – експерт про збільшення армії росії

За його словами, путін хоче підготувати якомога більше людей, щоб вони гнили в українському чорноземі на Півдні та Сході нашої країни.

Краєв пояснив, що глава кремля дійсно намагається отримати можливість розширити наступний призов, щоб в нього був хоч якийсь резерв. Адже оперативний резерв першої та другої хвилі був просто використаний в Україні, і заповнити його не можуть.

Але, експерт відповів, що не треба боятися і зважати на ці заяви. Адже збільшення російської армії не радикальне, це не мільйон чи півтора мільйона військових, це 137 тисяч.

Крім того, це штатний розпис, тобто там будуть також інфраструктурні частини, медичні батальйони, зв'язкові тощо. Тому це насправді не радикально повпливає на ситуацію на нашому фронті,

– заявив Краєв.

Чи потягне росія збільшення армії економічно

На його думку, росія незабаром вже втретє переживатиме технічний дефолт. До того ж, як зазначив експерт, чим росія зараз може забезпечити свою армію?

"Лише власним золотовалютним резервом, бо платити зарплати чимось потрібно, закупляти ресурси теж потрібно, а так, як зовнішня торгівля потрохи зупиняється, росії залишається лише використовувати власне золото, якого з кожним днем стає все менше", – зауважив Краєв.

Тому вони можуть збільшувати свої війська скільки хочуть, можуть розширювати власний штатний розклад, але сумніваюся, що їхня економіка буде задоволена, і що вони потягнуть довготривалий конфлікт,

– підсумував він.

Краєв про наказ путіна щодо збільшення російської армії: відео



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