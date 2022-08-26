Про це 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він каже, що путін зараз намагається "сколотити" резерви.
До теми Реальність може бути скромнішою, ніж запланував путін, – експерт про збільшення армії росії
За його словами, путін хоче підготувати якомога більше людей, щоб вони гнили в українському чорноземі на Півдні та Сході нашої країни.
Краєв пояснив, що глава кремля дійсно намагається отримати можливість розширити наступний призов, щоб в нього був хоч якийсь резерв. Адже оперативний резерв першої та другої хвилі був просто використаний в Україні, і заповнити його не можуть.
Але, експерт відповів, що не треба боятися і зважати на ці заяви. Адже збільшення російської армії не радикальне, це не мільйон чи півтора мільйона військових, це 137 тисяч.
Крім того, це штатний розпис, тобто там будуть також інфраструктурні частини, медичні батальйони, зв'язкові тощо. Тому це насправді не радикально повпливає на ситуацію на нашому фронті,
– заявив Краєв.
Чи потягне росія збільшення армії економічно
На його думку, росія незабаром вже втретє переживатиме технічний дефолт. До того ж, як зазначив експерт, чим росія зараз може забезпечити свою армію?
"Лише власним золотовалютним резервом, бо платити зарплати чимось потрібно, закупляти ресурси теж потрібно, а так, як зовнішня торгівля потрохи зупиняється, росії залишається лише використовувати власне золото, якого з кожним днем стає все менше", – зауважив Краєв.
Тому вони можуть збільшувати свої війська скільки хочуть, можуть розширювати власний штатний розклад, але сумніваюся, що їхня економіка буде задоволена, і що вони потягнуть довготривалий конфлікт,
– підсумував він.
Краєв про наказ путіна щодо збільшення російської армії: відео
Що відомо про наказ путіна збільшити армію росії: головне
- Штатна кількість військових сил росії становитиме 2 039 758 осіб, зокрема 1 150 628 військових. Тобто штат ворожої армії збільшиться на 137 тисячі осіб.
- Відповідний указ путіна оприлюднили 25 серпня. Проте російську армію збільшуватимуть з січня 2023 року.
- Очевидно, що кремлю бракує "гарматного м'яса" для війни в Україні. То ж тепер ще більше росіян ставатимуть поживою для українських ґрунтів.
- В Інституті вивчення війни вважають, що навряд чи кремль сформує достатні сили. Фахівці зауважили, що росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами швидкого залучення великої кількості нових солдатів.
- В ISW вважають, що росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, щоб залучити приблизно 130 тисяч військових, які поповнять шалені втрати окупаційних військ.
- Політолог Борис Тизенгаузен вважає, що якщо путін оголосить тотальні мобілізацію – це означатиме, що він визнає те, що "друга армія світу" не може впоратись. Тобто, по факту, це буде ситуативна поразка для путіна.