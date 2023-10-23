План России постоянно увеличивать расходы на войну способствует инфляции в стране, – разведка

Российские расходы из бюджета все более сосредотачиваются на расходах по ведению войны против Украины. Однако их постоянное увеличение, прогнозируемо, будет способствовать инфляционному давлению внутри России.

Об этом заявили аналитики Министерства обороны Великобритании в актуальном обзоре по состоянию на 23 октября.

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Финансирование обороны увеличат, а медицины – уменьшат

Да, предложенный государственный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год. То есть расходы на оборону в 2024 году составят около 6% от ВВП.

А в противоположность этому, расходы на образование и здравоохранение в России заморозят на уровне 2023 года, что означает реальное сокращение из-за инфляции. При этом придется выделить больше денег на финансирование выплат и расходов на здравоохранение для постоянно растущего числа раненых солдат и семей погибших на войне.

Многие солдаты получили тяжелые ранения, нуждаются в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый 5 из них нуждается в ампутации верхних конечностей,

– отметили аналитики, ссылаясь на заместителя министра труда России Алексея Вовченко.

В ведомстве пояснили, что многие российские солдаты будут нуждаться в медицинской помощи на протяжении всей жизни.

Какие сложности ожидают российское правительство

В то же время, в британском минобороны подчеркнули, что последовательное увеличение военных расходов, вероятно, приведет к инфляционному давлению в самой России. А постоянное увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения по путям финансирования войны, что, вероятно, усугубит финансовое давление и на российский бизнес.

Любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций,

– допустили аналитики.

Согласно документам министерства финансов России, в 2024 году на войну Кремль собирается направить 30% общих расходов госбюджета. Это говорит о том, что Россия готовится к многолетней войне против Украины.

К слову, ранее в России из-за обвала рубля диктатор Владимир Путин обязал экспортеров продавать валюту.